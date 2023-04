Al-Waght: Pemberontakan Global Menghancurkan Kekaisaran Dolar  sedang Berlangsung

Islam Times - Perang penting dalam sejarah selalu membuat banyak perubahan pada arena politik dan ekonomi, dan kali ini perang Ukraina telah memperkenalkan perubahan seperti itu pada tatanan geopolitik dunia karena aspeknya yang luas, dan dunia diperkirakan akan bergerak ke era baru dengan babak baru sejarah tertulis.

Selain menyebabkan pengelompokan militer dan politik, perang di Ukraina telah meninggalkan dampak ekonomi dan keuangannya, dengan pembentukan tatanan baru di wilayah ini. Dalam langkah yang terhubung, Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mempertimbangkan untuk menghapus dolar AS, euro, yen, dan pound Inggris dari perdagangan mereka dan menggunakan mata uang nasional. Pertemuan resmi diselenggarakan pada 21-22 Maret di Indonesia dengan dihadiri para menteri ekonomi dan keuangan serta gubernur bank sentral negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk mengembangkan kerja sama keamanan dan ekonomi. Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam adalah anggota blok ekonomi ini dan berusaha mengurangi ketergantungan pada mata uang seperti dolar AS. Untuk beberapa waktu sekarang, penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan di antara negara-negara anggota dimunculkan dan negosiasi saat ini merupakan kelanjutan dari agenda tersebut.ASEAN berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran lintas batas digital di antara negara-negara anggota untuk menggunakan mata uang mereka dalam perdagangan mereka. Pada November 2022 telah dilakukan kesepakatan antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa menghentikan sistem pembayaran Barat diperlukan untuk melindungi perdagangan dari ketegangan geopolitik.Anggota ASEAN termasuk di antara kekuatan ekonomi Asia dan kebijakan mata uang mereka dapat meninggalkan dampak yang cukup besar dalam perdagangan global yang bertentangan dengan kepentingan Barat. Keputusan blok Asia untuk membuang dolar dan euro dari perdagangannya terjadi karena China dan Rusia selama setahun terakhir telah secara serius mengikuti proyek ini. Selama akhir pekan, China dan Brasil menandatangani kesepakatan untuk membuang dolar untuk perdagangan dan menggunakan yuan, mata uang resmi China. Brasil adalah salah satu kekuatan ekonomi besar dunia dan salah satu mitra hebat China, dan menjatuhkan dolar dari interaksi ekonomi bilateral dan menggunakan yuan dapat mengubah keadaan menjadi menguntungkan China.China juga telah setuju dengan Arab Saudi untuk mengesampingkan dolar dari perdagangan. Perdagangan China dan Arab Saudi adalah $100 miliar per tahun, dan penghapusan dolar akan menyebabkan penurunan interaksi dengan dolar di dunia. Sebelumnya, Bangladesh, Kazakhstan, dan Laos juga telah mengadakan pembicaraan dengan China untuk menggenjot penggunaan yuan. Juga, India mengumumkan internasionalisasi rupee mata uang nasionalnya dan meluncurkan mekanisme pembayaran bilateral dengan Arab Saudi dalam mata uang domestiknya.Rusia, yang menghentikan perdagangannya dengan AS dan Eropa setelah perang Ukraina, sangat ingin membuang dolar dan mengambil langkah awal dalam perdagangan dengan Iran dan juga mencapai kesepakatan dengan China tentang de-dolarisasi, dan jika diterapkan, perjanjian tersebut memungkinkan mata uang nasional untuk memberontak terhadap dolar sebagai mata uang global yang dominan.Membuang dolar akan memperkuat mata uang nasional dalam perdagangan dunia dan mengakhiri dominasi dolar selama 80 tahun. Kenaikan hegemoni dolar berawal dari konferensi Bretton Woods tahun 1944, ketika 44 negara sekutu di PD II menyepakati sistem moneter global baru. Negara-negara peserta konferensi sepakat untuk menetapkan nilai mata uang nasional mereka berdasarkan dolar AS, dan sejak saat itu, ekonomi dunia dibayangi oleh kebijakan moneter Amerika.Menggunakan dolar sebagai mata uang bersama dunia telah memberi Washington posisi khusus dalam ekonomi dunia, dan dalam delapan dekade terakhir, negara ini menggunakan dolar sebagai senjata politik untuk menghukum negara-negara yang tidak patuh untuk menyelaraskan mereka dengan kebijakan globalnya.Sanksi AS yang kejam telah menyebabkan banyak kerusakan ekonomi negara berkembang, dan jika dolar dihapus dari bursa global, dominasinya secara otomatis akan hilang, dan Washington tidak dapat lagi menghukum negara lain dengan tuas sanksi seperti sebelumnya.Meskipun menjadi debitur terbesar di dunia, AS dapat mencetak dolar dan memenuhi komitmen globalnya, tanpa merusak perekonomiannya. Tetapi yang lain kehilangan hak istimewa ini dan harus menyesuaikan diri dengan kebijakan moneter Gedung Putih. Banyak negara telah dirugikan oleh dominasi dolar dan berjuang untuk menyusun inisiatif keuangan baru untuk menyingkirkannya selamanya dan mempertahankan nilai mata uang nasional mereka terhadap mata uang lainnya.Pada tahun lalu, telah terjadi banyak perubahan dalam ekonomi dunia yang menyebabkan penurunan perdagangan berbasis dolar, sesuatu yang membuat AS sangat khawatir. Menurut statistik, pada bulan Februari, penggunaan dolar AS dalam transaksi global turun 1,07 persen dan pangsa dolar turun menjadi 38,85 persen dari total transaksi global yang dilakukan melalui jaringan SWIFT, menunjukkan bahwa penurunan dolar terjadi pada tingkat lereng yang landai. Apalagi, mengingat keputusan baru ASEAN dan kesepakatan China dan Rusia dengan sekutunya, dalam beberapa bulan mendatang, nilai dolar pengamat akan turun lebih tajam. Sebenarnya struktur Bretton Woods sudah mulai goyah.Potongan bukti menunjukkan bahwa transaksi dengan mata uang dunia lainnya tumbuh, merongrong kemampuan AS untuk mempersenjatai dolar dalam konflik geopolitik, seperti yang terjadi di Ukraina. Sekarang banyak negara telah sampai pada gagasan bahwa mereka dapat langsung membayar dengan mata uang mereka dalam perdagangan luar negeri mereka dan ini dapat memperkenalkan sistem pembayaran yang lebih berimbang ke perdagangan dunia sambil membunyikan alarm kepada pejabat Gedung Putih. Jika mata uang semua negara mengembangkan tingkat nilai yang sama, tidak ada negara yang dapat menggunakan sanksi untuk menghukum negara lain.Semakin rendah dominasi dolar dalam ekonomi dunia, semakin besar peluang rival untuk memperbaiki posisinya terhadap AS. China sekarang adalah eksportir terbesar dunia dan ekonomi terbesar kedua yang menurut angka akan menggeser AS sebagai ekonomi terbesar pada tahun 2030. Transaksi negara-negara berpengaruh seperti Brasil dan Arab Saudi dengan mata uang China akan meningkatkan posisi global kekuatan baru ini. Dalam strategi keamanan nasionalnya, AS telah mengidentifikasi China sebagai ancaman utama bagi hegemoni globalnya, dan jika yuan mengalahkan dolar, China akan melampaui AS dan mengakhiri monopoli kekuatan Washington selama delapan dekade di dunia.Tidak seperti AS yang menggunakan tekanan politik dan keuangan untuk memajukan kebijakannya, China tidak pernah ikut campur dalam urusan negara lain dan mencoba untuk bertindak dengan hormat dalam interaksi globalnya. Ini adalah rahasia negara-negara lain yang menyambut China sebagai mitra dengan tangan terbuka, sesuatu yang mempersiapkan landasan bagi kenaikan yuan dan penurunan dolar. China dan Rusia sekarang sibuk merancang tatanan dunia baru di mana Barat tidak memiliki kata terakhir dan akan ada sistem multipolar di mana kekuatan Timur menjadi pusat perhatian. Dalam pertemuannya baru-baru ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping mengatakan: “Perubahan akan datang yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Dan kami mendorong perubahan ini bersama-sama.”Secara umum dapat dikatakan bahwa pemberontakan global melawan kerajaan dolar telah dimulai dan semua aktor berusaha untuk menggunakan mata uang lain dan memperkuat mata uang nasional mereka terhadap dolar, dan dalam tatanan baru yang muncul, tidak akan ada penguasaan Amerika dan dominasi dolar, karena kekuatan yang muncul seperti China dalam hubungan dengan sekutu mereka dan di bawah aliansi yang koheren menarik sistem keuangan baru.[IT/AR]