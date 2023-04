Utusan PBB: Iran akan Mengambil Langkah Tegas Melawan Ancaman AS di Suriah

Islam Times - Duta Besar tetap Iran untuk PBB telah memperingatkan bahwa Republik Islam akan mengambil langkah tegas untuk melawan setiap ancaman yang ditimbulkan AS atau negara lainnya dalam upaya melindungi pasukan dan kepentingannya di Suriah.

Amir Saeid Iravani membuat pernyataan itu dalam surat hari Senin kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan kepala Dewan Keamanan, menekankan bahwa kehadiran Iran di Suriah benar-benar legal dan atas permintaan Damaskus.Pernyataannya muncul setelah dua penasihat militer Iran yang ditempatkan di Suriah tewas dalam serangan udara Israel di dekat ibu kota negara itu, Damaskus, Jumat lalu. Menyusul serangan itu, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeluarkan peringatan keras kepada rezim Israel pada hari Minggu, bersumpah akan melakukan pembalasan atas pembunuhan penasihat militernya di Suriah.Surat Iravani juga datang setelah duta besar AS untuk PBB menulis surat yang ditujukan kepada presiden Dewan Keamanan dalam upaya melegitimasi pelanggaran hukum internasional negaranya yang sedang berlangsung di Suriah dengan menuduh Iran mendukung apa yang disebut kelompok milisi non-negara.“Republik Islam Iran memiliki hak yang melekat untuk membela diri di bawah hukum internasional dan akan mengambil langkah tegas untuk melindungi pasukan, kepentingan, dan fasilitasnya dari ancaman atau tindakan melanggar hukum apa pun yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau lainnya,” kata Iravani seperti dilaporkan Press TV.Dia juga mengutuk keras "serangan militer yang melanggar hukum oleh pasukan AS terhadap infrastruktur sipil di Suriah ... yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil tak berdosa secara tragis dan kerusakan parah pada infrastruktur Suriah."“Amerika Serikat harus memikul tanggung jawabnya untuk melakukan kejahatan keji yang telah melanggar kedaulatan nasional dan integritas wilayah Suriah, Piagam PBB serta aturan dasar hukum humaniter internasional,” kata Iravani.Diplomat Iran melanjutkan dengan mengatakan bahwa Suriah telah secara eksplisit dan berulang kali menyatakan bahwa kehadiran pasukan AS di wilayahnya adalah ilegal dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah Suriah.Di sisi lain, dia berkata, “Kehadiran Iran di Suriah sepenuhnya legal dan berdasarkan permintaan dan persetujuan resmi dari pemerintah Suriah untuk memberikan bantuan dan dukungan [ke Damaskus] dalam perang melawan terorisme.”Dia menekankan bahwa Iran benar-benar berkomitmen untuk “kedaulatan nasional Suriah, integritas teritorial, persatuan, dan kemerdekaan politik.”“Amerika Serikat harus mengakui bahwa penjarahan sumber daya Suriah yang berkelanjutan, pendudukan berkelanjutan atas wilayah Suriah, dan dukungannya untuk separatis adalah penyebab utama konfrontasi rakyat Suriah melawan pasukan militer Amerika Serikat dan tidak dapat menempatkan tanggung jawab atas kesalahan dan kejahatannya terhadap orang lain," kata duta besar Iran untuk PBB itu.[IT/AR]