Trump Tiba di New York untuk Menghadapi Tuntutan Pidana

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump telah tiba di sini untuk menghadapi dakwaan di pengadilan Manhattan atas tuduhan terkait membayar uang tutup mulut selama kampanye presiden 2016.

Trump, 76, terbang ke New York City dengan pesawat Boeing 757 miliknya dari rumahnya di Mar-a-Lago pada hari Senin (3/4) dan tiba di bandara La Guardia sekitar pukul 3 sore EST [12.30 pagi IST].Iring-iringan mobilnya kemudian menuju ke Trump Tower di 5th Avenue di Manhattan di mana dia akan menginap malam itu. Jalan-jalan di sekitar Menara Trump kelas atas telah ditutup, dengan banyak polisi di dalam dan sekitar area tersebut.Trump, mantan presiden AS pertama yang menghadapi tuntutan pidana, akan hadir di hadapan Hakim Juan Merchan pada pukul 14.15 EST [23.45 IST] pada hari Selasa (4/4).Media Amerika mengutip pengacara Trump yang mengatakan bahwa mantan presiden itu akan mengaku tidak bersalah. Setelah tampil di pengadilan, Trump akan segera terbang kembali ke Florida di mana dia akan menyampaikan pidato di Mar-a-Lago di Palm Beach pada malam hari.Sidang dakwaan diperkirakan berlangsung singkat. Tuduhan dalam dakwaan akan dibacakan kepadanya di persidangan, yang dijadwalkan berlangsung sekitar 10-15 menit. Trump telah membantah semua kesalahan sehubungan dengan pembayaran menjelang pemilihan presiden 2016.Dakwaan itu muncul saat Trump menghadapi rintangan hukum dalam kasus kriminal potensial lainnya. Trump saat ini adalah yang terdepan di antara semua pesaing yang dinyatakan dan potensial untuk nominasi Gedung Putih Partai Republik 2024. Tetapi tidak ada dalam undang-undang AS yang mencegah seorang kandidat, yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, untuk berkampanye dan menjabat sebagai Presiden – bahkan dari penjara.Trump dua kali dimakzulkan oleh DPR. Dia dibebaskan oleh Senat dua kali.Trump dan para pembantunya menggunakan dakwaan tersebut untuk membuat marah para pendukungnya dan mendukung kampanye pemilihan ulangnya pada tahun 2024."Sulit untuk percaya bahwa saya akan DITANGKAP besok sebagai hasil dari perburuan penyihir yang paling memalukan dalam sejarah bangsa kita," sebuah surat Kampanye Trump berjudul 'Besok, saya akan ditangkap' mengatakan, karena mendesak para pemilih untuk memberikan "kontribusi " untuk kampanyenya mengingat "nasib Republik kita" sedang "dipertaruhkan".Tim Trump mengklaim bahwa dia telah "mengumpulkan lebih dari USD 4 juta" dalam 24 jam setelah "penganiayaan politik terhadap Presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Jaksa Wilayah Manhattan, dan campur tangan terang-terangan dalam pemilu 2024 terhadap calon presiden terkemuka dari Partai Republik".Email Kampanye Trump lainnya mengatakan bahwa 5 November 2024 "tidak lagi hanya menjadi Hari Pemilihan. Ini akan menjadi Hari Pembenaran kita. Saat kami menang, itu akan menjadi pembenaran bagi gerakan kita - tetapi juga pembenaran bagi Amerika".Presiden Joe Biden, yang sedang melakukan perjalanan ke Minnesota, menahan diri untuk tidak mengomentari pertarungan hukum yang dihadapi pendahulunya. Berbicara kepada wartawan di Minneapolis, dia memancarkan keyakinan bahwa hukum dan ketertiban akan dipertahankan di New York City."Saya percaya pada Departemen Kepolisian New York," katanya."Presiden berfokus untuk melayani rakyat Amerika. Itulah yang dia bangun dan pikirkan setiap hari. Kami sedang dalam perjalanan ke Minnesota di mana kami akan berbicara tentang tur Invest in America," Olivia Dalton, Wakil Gedung Putih Sekretaris Pers, kepada wartawan selama kelompok Air Force One."Dia juga berbicara tentang semua cara di mana mereka telah menciptakan ekosistem bagi sektor swasta untuk berinvestasi di Amerika juga," kata Dalton menanggapi sebuah pertanyaan.Pekan lalu, Trump memancarkan keyakinan bahwa dia akan memenangkan "pertempuran ini" serta pemilihan presiden 2024."Ketika pemilihan ini selesai, saya akan menjadi presiden Amerika Serikat, Anda akan dibenarkan dan bangga, dan preman serta penjahat yang merusak sistem peradilan kita akan dikalahkan, didiskreditkan, dan benar-benar dipermalukan," kata Trump.[IT/r]