AS Mengirim Kapal Perang ke Suriah Saat Ketegangan Meningkat Atas Serangan terhadap Penasihat Iran

IslamTimes - Amerika Serikat telah merelokasi kapal perang di Mediterania ke pantai dekat Suriah ketika ketegangan meningkat antara Tehran dan Washington atas serangan mematikan terhadap penasihat militer Iran di Suriah.

Utusan Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani sebelumnya pada hari Senin (3/4) memperingatkan bahwa Republik Islam akan mengambil "langkah tegas" untuk melindungi pasukan dan kepentingannya di Suriah terhadap setiap ancaman yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat atau lainnya.Pekan lalu, dua penasihat militer Iran yang ditempatkan di Suriah tewas dalam serangan udara Zionis 'Israel' di dekat ibu kota negara itu, Damaskus. Menyusul serangan itu, IRG mengeluarkan peringatan keras kepada rezim Zionis 'Israel' pada hari Minggu (2/4), bersumpah akan melakukan pembalasan atas pembunuhan penasihat militernya di Suriah.Wakil sekretaris pers Pentagon Sabrina Singh mengatakan dalam konferensi pers pada hari Senin bahwa, "Kami melihat peningkatan serangan dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan IRG yang menargetkan anggota layanan kami di seluruh Suriah, dan sebagai tindakan pencegahan kami memindahkan kapal induk menjadi sedikit lebih dekat."Dia menambahkan bahwa relokasi kapal induk itu sebagai tanggapan atas apa yang dia klaim sebagai peningkatan serangan terhadap anggota layanan Amerika di wilayah tersebut.Juru bicara Pentagon juga menekankan bahwa AS tidak memiliki rencana untuk mengubah jejaknya saat ini di Suriah.Singh membuat pernyataan pada hari yang sama bahwa Iravani memperingatkan Amerika Serikat dan lainnya terhadap serangan terhadap penasihat Iran di Suriah, menekankan bahwa kehadiran Iran di negara Arab sepenuhnya legal dan atas permintaan Damaskus.Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan kepala Dewan Keamanan, Iravani menunjukkan bahwa kehadiran Iran di Suriah sepenuhnya legal dan atas permintaan Damaskus.Relokasi kapal perang AS terjadi ketika Presiden AS Joe Biden mengklaim pada bulan Maret bahwa Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran.Dia membuat pernyataan setelah lebih dari 20 roket ditembakkan ke dua pangkalan ilegal milik pasukan pendudukan AS di Suriah timur, menewaskan seorang kontraktor Amerika.Pesawat tempur AS kemudian melancarkan beberapa serangan di kota timur Deir Ez-Zor, menargetkan posisi pejuang perlawanan.Kepala Pentagon Lloyd Austin mengatakan serangan itu dilakukan atas arahan Presiden Biden, mengklaim bahwa mereka menargetkan fasilitas yang digunakan oleh kelompok yang berafiliasi dengan IRG.Namun, sumber-sumber lokal menunjukkan bahwa sasarannya bukanlah pos militer yang berpihak pada Iran, melainkan pusat pembangunan pedesaan dan pusat biji-bijian di lingkungan Hrabash, dekat bandara militer Deir Ez-Zor. Tidak ada orang Iran yang terbunuh dalam tindakan agresi.Seorang pejabat Iran kemudian menolak tuduhan AS bahwa Tehran terlibat dalam serangan itu, dengan mengatakan AS berusaha mengalihkan perhatian dari pendudukan ilegalnya di Suriah.Keyvan Khosravi, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran [SNSC], memperingatkan bahwa Republik Islam akan memberikan tanggapan cepat terhadap dalih apa pun untuk menyerang pangkalan di dalam Suriah yang didirikan atas permintaan pemerintah Suriah untuk tujuan memerangi terorisme.[IT/r]