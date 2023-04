JPMorgan Mengatakan Krisis Perbankan AS Belum Berakhir

IslamTimes - Gejolak di industri keuangan yang disebabkan oleh runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) belum berakhir dan akan dirasakan selama bertahun-tahun, kata CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Bankir tersebut mengatakan dalam surat tahunannya kepada pemegang saham pada hari Selasa (4/4) bahwa pergantian peristiwa ini telah "secara signifikan mengubah ekspektasi pasar, harga obligasi telah pulih secara dramatis, pasar saham turun dan peluang pasar mengalami resesi telah meningkat."Sambil mencatat bahwa peristiwa baru-baru ini tidak seperti apa yang terjadi selama krisis keuangan global 2008, Dimon memperingatkan bahwa "krisis saat ini belum berakhir, dan bahkan ketika sudah berlalu, akan ada akibatnya selama bertahun-tahun yang akan datang."Krisis baru-baru ini telah "memprovokasi banyak kegelisahan di pasar dan jelas akan menyebabkan pengetatan kondisi keuangan karena bank dan pemberi pinjaman lainnya menjadi lebih konservatif," menurut kepala JPMorgan.Pada awal Maret, setoran besar-besaran menyebabkan SVB dan Signature Bank gagal dalam beberapa hari. Pemberi pinjaman ketiga, First Republic, akhirnya menjadi penerima penyelamatan $30 miliar dari bank-bank terkemuka di Wall Street, termasuk JPMorgan, dalam bentuk deposito. Pemberi pinjaman besar turun tangan di tengah kekhawatiran investor bahwa First Republic bisa menjadi bank AS berikutnya yang gagal. Penularan kemudian menyebar ke Eropa, di mana Credit Suisse segera menemukan dirinya dalam masalah dan akhirnya diambil alih oleh saingannya UBS dalam kesepakatan terburu-buru yang ditengahi oleh bank sentral negara tersebut.Menurut Dimon, tekanan pada bank regional telah menyebabkan investor dan analis menyarankan bahwa bank 'terlalu besar untuk gagal' akan menjadi penerima manfaat dari krisis. Dia mengatakan bahwa JPMorgan ingin memperkuat bank-bank kecil untuk kepentingan sistem keuangan secara keseluruhan.“Krisis apa pun yang merusak kepercayaan orang Amerika pada bank mereka merusak semua bank – fakta yang sudah diketahui bahkan sebelum krisis ini. Meskipun benar bahwa krisis bank ini 'menguntungkan' bank yang lebih besar karena masuknya simpanan yang mereka terima dari institusi yang lebih kecil, anggapan bahwa kehancuran ini baik untuk mereka dengan cara apa pun adalah tidak masuk akal,” tulis Dimon.Dia menyerukan lebih banyak regulasi di sektor keuangan, mengklaim bahwa pembuat kebijakan harus lebih waspada terhadap kemungkinan mendorong beberapa layanan keuangan ke nonbank dan apa yang disebut bank bayangan.[IT/r]