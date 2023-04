'Pemulihan Hubungan Saudi-Suriah, Liga Arab Damaskus Kembali Menang untuk Iran, Kemunduran bagi AS'

IslamTimes - Keterlibatan diplomatik yang tumbuh antara pemerintah Suriah dan tetangga Arabnya di tengah dinamika geopolitik yang berubah dengan cepat merupakan kemenangan bagi Iran dan kemunduran bagi Amerika Serikat, menurut sebuah laporan.

Outlet Bloomberg yang berbasis di AS, mengutip “tiga orang yang diberi pengarahan oleh Saudi dan satu orang yang dekat dengan pemerintah UEA” pada hari Rabu (5/4) bahwa setelah pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Suriah, Riyadh sekarang mengambil langkah untuk membantu membawa Suriah kembali ke Liga Arab paling cepat bulan depan.Laporan itu mengatakan kembalinya Suriah ke Liga Arab “akan menjadi kemenangan bagi Iran dan Rusia dan bertentangan dengan peringatan AS.”“Rekonsiliasi Suriah yang berhasil akan menjadi pukulan bagi pengaruh AS di Timur Tengah, dan membentengi perpecahan antara wilayah tersebut dan pemerintah Barat,” katanya, menunjuk pada pergeseran keseimbangan kekuatan di dunia multipolar baru.Lebih penting dari itu, kata Bloomberg, rekonsiliasi semacam itu akan menjadi “kemenangan besar bagi Iran”, yang telah mendukung negara Arab tersebut selama konflik.Outlet itu mengutip sumbernya yang mengatakan bahwa "AS menyadari dorongan itu, telah memperingatkannya, tetapi telah menyadari bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menghentikannya."Washington telah berulang kali memperingatkan negara-negara terhadap normalisasi dengan Suriah, tetapi terlepas dari peringatan itu, banyak negara Arab baru-baru ini memperluas 'cabang zaitun' ke Damaskus dan membuka babak baru dalam hubungan mereka.Keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan menyusul pecahnya terorisme yang didukung asing di negara Arab itu pada 2011.Arab Saudi, bersama dengan beberapa negara Arab lainnya serta Turki, memutuskan hubungan dengan Suriah dan menyalurkan senjata bernilai miliaran dolar ke negara Arab itu selama bertahun-tahun untuk menopang teroris yang berjuang untuk menggulingkan pemerintah Suriah.Tumbuh kekhawatiran di WashingtonIni mengikuti perjanjian normalisasi yang dimediasi China antara Iran dan Arab Saudi yang berakhir di Beijing bulan lalu, yang mengakhiri putusnya hubungan bilateral mereka selama tujuh tahun setelah eksekusi Saudi terhadap seorang ulama senior Syiah.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian diperkirakan akan bertemu dengan mitranya dari Saudi Faisal bin Farhan di Beijing pada hari Kamis (6/4), menurut laporan.Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri secara resmi menyambut baik kesepakatan normalisasi itu, dengan mengatakan hal itu dapat memberikan “efek menenangkan” di wilayah tersebut.Tetapi laporan di Bloomberg mengatakan, “banyak orang di Washington khawatir keinginan Arab Saudi untuk beralih ke China dan Iran … dalam beberapa hal dapat membahayakan kepentingan keamanan nasional AS di wilayah tersebut.”Pekan lalu, beberapa mantan pejabat tinggi AS yang akrab dengan Timur Tengah memperingatkan Presiden Joe Biden dalam sebuah surat bahwa tidak lebih kuat dalam menghalangi normalisasi Arab dengan Assad adalah "berpandangan pendek dan merusak harapan untuk keamanan dan stabilitas regional."[IT/r]Media Israel juga melaporkan kewaspadaan di antara pejabat rezim atas kesepakatan normalisasi baru-baru ini.Riyadh dan Damaskus mencapai kesepakatan bulan lalu untuk membuka kembali kedutaan mereka dan melanjutkan layanan konsuler setelah bulan suci Ramadhan.Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir adalah beberapa negara Arab lainnya yang baru-baru ini melanjutkan hubungan diplomatik dengan Damaskus.Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengunjungi ibu kota Mesir Kairo pekan lalu, dalam kunjungan pertama oleh seorang diplomat tinggi Suriah dalam lebih dari satu dekade.Turki juga mencari pemulihan hubungan sendiri dengan Suriah.