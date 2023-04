Utusan AS Mengunjungi Oposisi Turki, Presiden Erdogan Marah

IslamTimes - Ketegangan meningkat antara Turki dan AS setelah duta besar Amerika akan Ankara bertemu dengan kandidat oposisi menjelang pemilihan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam langkah tersebut dengan mengatakan duta besar perlu mengetahui tempatnya. Erdogan juga meminta para pendukungnya untuk memberi pelajaran kepada Amerika Serikat dalam pemilihan presiden dan parlemen yang akan datang.Ketegangan meningkat antara Turki dan ASPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa pemilu yang akan datang harus menjadi pelajaran bagi AS dan mulai sekarang pintu tertutup bagi Duta Besar AS, Jeffry Lane Flake, yang pekan lalu bertemu dengan saingan elektoral utama Erdogan, Kemal Kilicdaroglu.Dia berkata: "Kita perlu memberi pelajaran kepada Amerika dalam pemilihan ini. Joe Biden berbicara dari sana, apa yang dilakukan Duta Besar Biden di sini? Dia pergi mengunjungi Tuan Kemal, sayang sekali. Gunakan otak Anda! Anda adalah duta besar; Anda lawan bicara di sini adalah presiden".Dia menambahkan: "Pintu kami sekarang tertutup untuknya. Anda tidak dapat melihat saya lagi. Mengapa? Anda akan tahu batasan Anda".Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pintunya tertutup bagi duta besar AS untuk Ankara Jeff Flake.Menurut sebuah tweet dari Kedutaan Besar AS, Flake bertemu dengan Kilicdaroglu, pemimpin Partai Rakyat Republik, CHP, pada tanggal 29 Maret sebagai bagian dari pembicaraan lanjutan dengan partai politik Turki mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama antara kedua negara.Juga pada awal Maret, Ankara memanggil Ambasador Flake atas kunjungan Jenderal AS Mark Milley ke timur laut Suriah.Ini terjadi hanya beberapa minggu setelah menteri dalam negeri Turki mengecam utusan AS setelah Washington memperingatkan Ankara tentang mengekspor bahan kimia, microchip, dan produk lainnya ke Rusia.Erdogan marah atas pertemuan utusan AS dengan kandidat oposisi, Kemal Kilicdaroglu, yang memimpin sebagian besar jajak pendapat, beberapa minggu sebelum pemilihan penting.Partai Demokrat Rakyat Turki yang pro-Kurdi dan sekutunya telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mencalonkan diri melawan Presiden Erdogan pada 14 Mei.Menurut jajak pendapat terbaru, yang dirilis pada 27 Maret, Kilicdaroglu mengungguli Erdogan dengan 2,5 poin persentase.Angka-angka menunjukkan Erdogan telah mampu menutup kesenjangan dari awal bulan ketika ia tertinggal lebih dari 10 poin persentase.Empat lembaga pemungutan suara yang berbeda menyarankan kemungkinan perubahan kursi di istana kepresidenan di Ankara, dengan Kilicdaroglu memimpin pemilihan dengan lebih dari 50% dukungan pemilih. Sebaliknya, dukungan untuk Erdogan rata-rata mencapai 44%.Pemilihan presiden dan parlemen di Turki dijadwalkan pada 14 Mei.Kilicdaroglu dinominasikan sebagai calon presiden oleh aliansi enam partai oposisi negara itu.Erdogan dan Partai AK yang berkuasa diperkirakan akan menghadapi perjuangan berat untuk pemilihan kembali menyusul gempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 50.000 orang di negara itu pada awal Februari.Parlemen Turki pada hari Kamis (6/4) menyetujui RUU yang memungkinkan Finlandia untuk bergabung dengan aliansi militer NATO, membersihkan rintangan besar terakhir bagi Helsinki untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin AS saat perang selama setahun di Ukraina berkecamuk.AS dan Turki, sekutu dan mitra strategis atau kertas, tidak memiliki hubungan yang mudah sejak 2014 ketika Washington memutuskan untuk bersekutu melawan ISIS dengan militan YPG Kurdi di Suriah, yang dipandang sebagai teroris oleh Ankara.Sejak itu, dua pemerintahan AS telah memimpin di Washington, namun, ketegangan dan pertengkaran sesekali atas serangkaian masalah mulai dari pembelian Turki atas sistem pertahanan udara S 400 buatan Rusia hingga keputusan Ankara untuk menunda tawaran NATO Swedia terus berlanjut.Setelah Ankara mengumumkan keputusannya untuk membeli sistem pertahanan rudal S400 Rusia, AS menghapus Turki dari program jet tempur siluman F 35 miliknya.Selanjutnya, ketika Swedia dan Finlandia mengumumkan tawaran aksesi NATO mereka, itu memberi Erdogan kartu truf dalam "permainan bola keras" dengan sekutu Barat Turki.Dan jangan lupakan tuduhan keterlibatan AS dalam percobaan kudeta terhadap pemerintahan Erdogan pada tahun 2016.Turki telah meluncurkan upaya pembangunan kembali rumahnya untuk 1,5 juta warganya yang kehilangan tempat tinggal setelah gempa dahsyat yang mengguncang Turki dan Suriah awal bulan ini, meninggalkan lebih dari 50.000 korban jiwa.Akibatnya, hal ini memicu sentimen anti Amerika di Ankara yang memandang AS sebagai sekutu yang tidak dapat diandalkan. Selain itu, media Turki melaporkan bahwa Erdogan mungkin akan menjamu Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam waktu dekat untuk peresmian pembangkit listrik tenaga nuklir.Erdogan mengatakan negaranya bertekad untuk melanjutkan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir, meskipun ada keberatan dari oposisi.Dia mencatat bahwa Putin dapat melakukan perjalanan ke Turki secara langsung atau menghadiri melalui telekonferensi, langkah baru-baru ini untuk mengutuk AS, memberikan sikap dingin kepada duta besar AS, dan, untuk merangkul Putin, mungkin menjadi bagian dari proses meningkatkan ketegangan dengan Turki. AS sebelum pemilihan pada bulan Mei.[IT/r]