 NYT: Kebocoran Rencana Perang Rahasia NATO Memicu Penyelidikan Pentagon

IslamTimes - The New York Times mengungkapkan bahwa bocoran dokumen rahasia yang menguraikan perencanaan perang Amerika dan NATO di Ukraina telah memicu penyelidikan militer AS.

Slide presentasi pengarahan, beberapa di antaranya ditandai "sangat rahasia", menunjukkan kekuatan pasukan yang dinilai, garis waktu untuk pengiriman senjata dan pengeluaran amunisi, di antara data lainnya.“Berkas-berkas itu muncul di media sosial awal pekan ini, dan sementara sumbernya masih belum jelas, kebocoran itu memicu alarm di Pentagon, yang meluncurkan penyelidikan untuk menentukan bagaimana dokumen itu diperoleh,” kata harian AS itu.Sementara itu, juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan kepada outlet tersebut bahwa "Kami mengetahui laporan postingan media sosial dan departemen sedang meninjau masalah tersebut."Pejabat mengatakan mereka bekerja untuk menghapus materi dari internet, tetapi belum berhasil pada Kamis malam.Salah satu dokumen bertanda "rahasia besar" memberikan "Status Konflik per 1 Maret", yang menunjukkan bahwa slide tersebut berumur beberapa minggu. Meskipun mereka tidak menjelaskan rencana pertempuran khusus, file tersebut menawarkan sekilas penilaian intelijen AS untuk tingkat pasukan Rusia dan Ukraina, jadwal pelatihan dan pengiriman peralatan, data cuaca, serta pengeluaran amunisi – termasuk untuk platform HIMARS yang dipasok AS. . Pentagon sebelumnya tidak mengungkapkan tingkat di mana pasukan Ukraina menggunakan amunisi untuk senjata tersebut.Beberapa dokumen tampaknya telah diubah, dengan beberapa versi berbeda yang beredar secara online menunjukkan perkiraan kerugian yang sangat bervariasi di kedua sisi konflik.File lain mencantumkan 12 brigade tempur Ukraina baru – yang biasanya terdiri dari 4.000 hingga 5.000 tentara – mencatat bahwa blok AS dan NATO sedang melatih dan memasok sembilan dari mereka. Dari jumlah tersebut, dokumen tersebut menyatakan bahwa enam akan siap pada akhir Maret, dan tiga sisanya pada 30 April.[IT/r]