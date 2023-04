Email Terbongkar, Pemerintah Inggris Mendorong Pengambilalihan Saudi-Newcastle

IslamTimes - Pemerintah Inggris percaya bahwa potensi kegagalan pengambilalihan klub sepak bola Newcastle United menimbulkan "risiko langsung" bagi hubungan negara itu dengan Arab Saudi, menurut laporan The Athletic.

Pada Oktober 2021, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Dana Investasi Publik [PIF] Arab Saudi menyelesaikan pembelian klub Inggris timur laut tersebut.Meskipun menyangkal keterlibatan apa pun dalam pengambilalihan £300 juta, email yang dilihat oleh The Athletic tampaknya menunjukkan banyak tokoh senior pemerintah Inggris mengambil peran aktif dalam mempromosikan pembelian tersebut.Dalam satu email, Richard Oppenheim, wakil duta besar Inggris untuk Riyadh, mengirim naskah ke pejabat Inggris dari 10 Downing Street dan Foreign, Commonwealth and Development Office [FCDO] sebelum kontak telepon.Dikatakan: “Bukan untuk HMG [Pemerintah Yang Mulia] untuk campur tangan dalam membeli / menjual klub sepak bola. Tapi HMG tidak netral tentang hubungan Inggris dengan Arab Saudi. Ini adalah hubungan yang penting dan berharga dengan mitra penting, secara regional dan global."“Pembelian Newcastle United oleh dana kekayaan kedaulatan KSA akan menjadi dorongan berharga bagi hubungan dan sinyal niat untuk investasi Saudi lebih lanjut di timur laut.”Email Juli 2020 dari sekretaris pribadi FCDO menggambarkan pembelian Newcastle United oleh PIF sebagai "dorongan yang berharga untuk hubungan dan pintu gerbang untuk investasi Saudi lebih lanjut", dan berbicara tentang kegagalannya sebagai "risiko paling cepat".Dokumen lebih lanjut menunjukkan bahwa pemerintah menunjuk "teman bicara senior untuk mengesankan minat HMG dengan Liga Premier" sebelum keputusannya tentang pengambilalihan Newcastle.Duta Besar Inggris untuk Arab Saudi, Neil Compton, bertemu dengan pejabat PIF untuk membahas pembelian tersebut, menurut laporan tersebut.Juga ditemukan bahwa Departemen Perdagangan Internasional [DIT] mengumpulkan “tawaran PR” untuk Liga Premier, yang tampaknya merupakan upaya untuk meningkatkan reputasi Arab Saudi.Dalam email April 2020, seorang pejabat FCDO menanggapi penampilan media dari tunangan jurnalis Saudi yang terbunuh Jamal Khashoggi, yang berbicara menentang pengambilalihan tersebut.“[Tunangan] Khashoggi juga angkat bicara. Dia ada di BBC pagi ini, ”kata pejabat itu. “Kami akan melakukan beberapa pekerjaan cepat dengan DIT untuk memastikan bahwa tawaran PR mereka dibagikan.”Khashoggi, mantan kolumnis Middle East Eye dan Washington Post, dibunuh oleh agen Saudi di konsulat negara itu di Istanbul pada 2018.Pemerintah mengatakan kepada The Athletic bahwa mereka "tidak memiliki peran dalam pengambilalihan Newcastle United," menambahkan bahwa pembelian itu "masalah kedua pihak yang bersangkutan."Terpisah dari pengambilalihan, salah satu email dari tahun 2018 mengungkapkan bahwa PIF bertujuan "menargetkan investasi langsung sebesar $30 miliar selama periode 10 tahun ke Inggris."Para juru kampanye menuduh Arab Saudi menggunakan pengambilalihan Newcastle untuk "olahraga mencuci" catatan hak asasi manusianya yang banyak difitnah.[IT/r]