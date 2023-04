China Menjatuhkan Sanksi pada Entitas AS

IslamTimes - Pemerintah China telah memberlakukan sanksi terhadap Institut Hudson Amerika dan Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan, serta para eksekutif dari kedua organisasi tersebut, setelah mereka menjamu presiden Taiwan selama perjalanannya baru-baru ini ke AS. Beijing juga telah mengambil tindakan terhadap utusan Taiwan untuk Washington.

Langkah-langkah tersebut diambil sebagai tanggapan atas pertemuan antara presiden Taiwan dan ketua DPR ASKementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa organisasi dan individu dikenai sanksi atas peran mereka dalam pertemuan antara pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy awal pekan ini di California.Pada hari Jumat (7/4), kementerian mengumumkan bahwa kedua institusi AS sekarang dilarang bekerja sama dengan individu, universitas, atau institusi mana pun di bawah yurisdiksi Beijing, termasuk yang ada di Hong Kong dan Makau.Menurut pernyataan tersebut, baik Perpustakaan Reagan maupun Institut Hudson – yang merupakan wadah pemikir yang berbasis di Washington DC – telah menyediakan “platform dan kemudahan untuk kegiatan separatis Taiwan.”Beberapa eksekutif terkemuka dari kedua entitas, termasuk pejabat Institut Hudson Sarah May Stern dan John Walters, dan Joanne Drake dari Perpustakaan Reagan, akan ditolak visa China dan aset apa pun yang mungkin mereka miliki di negara itu akan dibekukan.Sanksi juga dikenakan pada dua organisasi lagi – satu dari Taiwan dan satu lagi dari AS – serta perwakilan Taipei di Amerika, Hsiao Bi-khim. Hsiao sudah masuk dalam daftar sanksi China atas keterlibatannya dalam pengaturan kunjungan Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi ke pulau berpemerintahan sendiri itu pada Agustus tahun lalu.Pada hari Rabu (5//4), Tsai duduk bersama McCarthy dan sekelompok pemimpin kongres bipartisan di Perpustakaan Reagan di Simi Valley, California meskipun ada peringatan keras dari China.Hudson Institute menganugerahkan penghargaan kepemimpinan globalnya kepada presiden Taiwan Kamis lalu.Selama pertemuannya dengan McCarthy, Tsai berterima kasih kepada Washington atas komitmennya untuk melindungi “cara hidup” Taiwan, sementara pejabat AS tersebut menekankan pentingnya hubungan antara Washington dan Taipei.Taiwan secara de facto merdeka sejak 1949, ketika pihak yang kalah dalam perang saudara Tiongkok melarikan diri ke pulau itu dan mendirikan pemerintahannya sendiri. Sementara hanya segelintir negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, AS telah lama menjalin hubungan dekat dan tidak resmi dengan Taipei, baik secara militer maupun ekonomi. Secara formal, Washington masih menganut prinsip 'Satu-China'.Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya yang telah direbut oleh separatis.[IT/r]