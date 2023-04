Gedung Putih Menunjuk Pelaku Bencana Keluarnya AS dari Afghanistan

IslamTimes - Lebih dari satu setengah tahun sejak berakhirnya perang terlama Amerika (di Afghanistan), pemerintahan Presiden Joe Biden menghubungkan kekacauan dan kekerasan mematikan yang muncul selama penarikan AS dari Afghanistan kepada mantan Presiden Donald Trump.

Donald Trump harus disalahkan atas penarikan mematikan tahun 2021 dari Kabul, klaim administrasi Presiden Joe Biden"Pilihan Presiden Biden tentang bagaimana melakukan penarikan dari Afghanistan sangat dibatasi oleh kondisi yang dibuat oleh pendahulunya," kata Gedung Putih dalam laporan setebal 12 halaman yang dirilis pada hari Rabu (5/4). Biden mewarisi kehadiran pasukan AS terkecil di Afghanistan sejak 2001, serta kesepakatan Trump untuk menarik semua pasukan itu pada Mei 2021. Pemerintahan sebelumnya tidak memberikan rencana untuk melakukan penarikan, kata laporan itu.Laporan tersebut pada dasarnya mengakui tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun satu “pelajaran yang dapat dipetik” adalah memprioritaskan evakuasi lebih awal ketika menghadapi “situasi keamanan yang menurun.” Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa pelajaran itu telah diterapkan di Ukraina dan Ethiopia, menambahkan bahwa keputusan seperti itu sulit karena pemerintah harus mencapai keseimbangan yang tepat antara mengeluarkan orang-orangnya dengan cukup cepat dan berusaha untuk menghindari melemahkan pemerintah tuan rumah. .Kirby menolak untuk mengakui penyesalan apa pun oleh Biden tentang keputusannya sendiri, dengan mengatakan presiden akan memulai evakuasi lebih cepat jika penilaian militer dan badan intelijen lebih tepat.“Tidak ada lembaga yang memperkirakan pengambilalihan Taliban dalam sembilan hari,” katanya. “Tidak ada lembaga yang memperkirakan kaburnya Presiden [Ashraf] Ghani dengan cepat… Dan tidak ada lembaga yang memperkirakan bahwa lebih dari 300.000 pasukan keamanan dan pertahanan nasional Afghanistan yang terlatih dan diperlengkapi akan gagal berperang untuk negara mereka, terutama setelah 20 tahun dukungan Amerika. ”Laporan tersebut mencatat bahwa Biden memercayai penilaian komandan militer AS di lapangan untuk memprioritaskan perlindungan pasukan mereka. Perwira senior meyakinkan presiden bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurangi ancaman, termasuk kemungkinan serangan oleh kelompok teroris ISIS-K. Sebuah pemboman ISIS-K pada 26 Agustus di bandara Kabul menewaskan 13 anggota layanan AS dan 170 warga Afghanistan.Tiga hari kemudian, serangan pesawat nirawak AS menewaskan sepuluh warga sipil Afghanistan, termasuk tujuh anak-anak, setelah pasukan Amerika secara keliru mengidentifikasi seorang pekerja bantuan sebagai calon pembom ISIS-K. Laporan Gedung Putih tidak menyebutkan fakta bahwa para pemimpin militer menyembunyikan apa yang mereka ketahui tentang serangan yang salah selama berhari-hari.Ditanya oleh seorang reporter yang akan dipecat akibat kesalahan di Afghanistan, Kirby berkata, "Dokumen ini dan upaya ini bukan tentang akuntabilitas hari ini, ini tentang pemahaman." Dia menambahkan, “Tidak ada yang mengatakan bahwa semuanya sempurna, tetapi ada banyak hal yang berjalan dengan baik,” termasuk evakuasi 124.000 orang dan penyelesaian 100.000 sekutu Afghanistan di AS.[IT/r]