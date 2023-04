Acara Bank of America Dipotong Karena Kritik Ukraina

IslamTimes - Bank of America [BOA] mempersingkat acara online di awal minggu dan meminta maaf, setelah klien menuduhnya mempromosikan "poin pembicaraan Moskow," menurut Financial Times.

Beberapa peserta dirugikan oleh kritik terhadap Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dan deskripsi kerusakan ekonomi yang diderita negaranya, dan mengajukan keluhan mereka, surat kabar Inggris melaporkan pada hari Kamis (6/4).Konferensi dua hari BOA tentang geopolitik dimulai pada Selasa, tetapi penyelenggara membatalkan tiga sesi yang membahas sanksi AS terhadap Rusia dan hubungan antara Washington dan Moskow, kata surat kabar itu. Seorang ahli strategi bank menelepon klien untuk meminta maaf atas apa yang mereka dengar pada hari pertama, sumber mengatakan kepada outlet tersebut.Dua pembicara tertentu disebut-sebut dianggap menciptakan nada anti-Ukraina di konferensi tersebut. Daniel Sheehan, wakil presiden senior BOA Securities untuk hubungan internasional, dilaporkan menyebut Zelensky sebagai "ahli manipulator dan peniru" dan mengklaim bahwa pemerintah AS memiliki "kekhawatiran serius" tentang dia. Seorang juru bicara BOA mengatakan kepada FT bahwa Sheehan sedang menjelaskan pandangan orang lain tentang pemimpin Ukraina, dan bukan pandangannya sendiri.Pembicara lain yang kata-katanya dianggap tidak menyenangkan oleh beberapa orang di antara hadirin adalah Nicolai Petro, profesor ilmu politik di Universitas Rhode Island. Petro adalah sarjana Uni Soviet dan Rusia, yang baru-baru ini menulis buku berjudul 'Tragedi Ukraina: Tragedi Yunani Klasik Apa yang Dapat Mengajari Kita Tentang Resolusi Konflik.'Pidato yang disiapkan Petro, yang dia bagikan dengan FT, menggambarkan Ukraina sebagai “pecundang yang luar biasa” dalam konflik, karena kerusakan ekonomi dan demografis yang telah dideritanya.“Jika ini yang dimaksud Rusia dengan menghapus kapasitas Ukraina untuk berperang melawan Rusia, maka itu bisa dibilang menang,” katanya.Profesor itu juga menggambarkan niat Kiev untuk menjadi negara adikuasa pertanian sebagai "direkomendasikan oleh UE dan Amerika Serikat" dan berpendapat bahwa kepentingan Washington adalah untuk memperpanjang permusuhan, karena mendapat manfaat dari "peningkatan dramatis dalam energi UE dan ketergantungan militer pada AS. .”Surat kabar tersebut tidak mengidentifikasi sebagian besar kritikus acara tersebut, kecuali Timothy Ash dari BlueBay Asset Management, yang sebelumnya mengungkapkan ketidaksenangannya secara terbuka. Dalam sebuah tweet pada hari Rabu, dia menyatakan bahwa bank-bank AS melibatkan pembicara “yang begitu sering menyampaikan poin-poin pembicaraan Moskow.”Seorang kritikus anonim mengatakan kepada FT bahwa konferensi tersebut “lebih seperti Bank of Russia daripada Bank of America” dan “sangat pro-Rusia.” Yang lain menyebut pernyataan Petro "benar-benar mengejutkan [dan] langsung dari kementerian luar negeri Rusia".[IT/r]