China Luncurkan Latihan Besar setelah Kunjungan Tsai ke AS, Latih 'Pengepungan' Taiwan

IslamTimes - China telah meluncurkan latihan militer tiga hari di sekitar Taiwan dalam apa yang digambarkannya sebagai "peringatan keras" ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu setelah Presiden Tsai Ing-wen melakukan kunjungan ke AS, mengadakan pembicaraan dengan Ketua DPR Kevin McCarthy.

Latihan tersebut, dijuluki sebagai "Pedang Tajam Bersatu", dimulai pada hari Sabtu (8/4) dan akan berlanjut hingga Senin, kata Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam sebuah pernyataan.Latihan militer melatih "pengepungan" Taiwan, lapor media pemerintah.“Satuan tugas secara bersamaan akan mengatur patroli dan kemajuan di sekitar pulau Taiwan, membentuk postur pengepungan dan pencegahan menyeluruh,” kata penyiar negara CCTV.Manuver akan dilakukan di "wilayah maritim dan ruang udara Selat Taiwan, di lepas pantai utara dan selatan pulau itu, dan ke timur pulau itu", juru bicara PLA Shi Yin lebih lanjut menyatakan seperti dikutip dalam sebuah laporan oleh negara China. kantor berita Xinhua.“Operasi ini berfungsi sebagai peringatan keras terhadap kolusi antara pasukan separatis yang mencari ‘kemerdekaan Taiwan’ dan kekuatan eksternal dan melawan aktivitas provokatif mereka,” tegas Shi.Latihan militer juga akan mencakup latihan tembakan langsung pada hari Senin (10/4) di lepas pantai provinsi Fujian China, yang menghadapi Taiwan, otoritas maritim setempat lebih lanjut menunjukkan dalam sebuah pernyataan.Latihan baru itu dilakukan setelah pertemuan provokatif yang diadakan di Los Angeles antara Tsai dan McCarthy, yang membuat marah China, yang menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya dan telah berjanji untuk mengambil alihnya, jika perlu dengan kekerasan.Kementerian pertahanan Taipei pada hari Sabtu mengatakan latihan itu mengancam stabilitas regional.Tsai kembali ke Taiwan pada hari Jumat (7/4) setelah mengunjungi kelompok sekutu diplomatik resmi pulaunya yang semakin berkurang di Amerika Latin, dengan dua persinggahan di AS termasuk pertemuan dengan McCarthy dan anggota parlemen lainnya.Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan delapan kapal perang China dan 42 jet tempur terdeteksi di sekitar pulau itu pada Sabtu.Beberapa jam sebelum pertemuannya dengan McCarthy pada hari Rabu (5/4), China mengirim kapal induk Shandong melalui perairan tenggara Taiwan menuju Pasifik barat.Agustus lalu, China mengerahkan kapal perang, rudal, dan jet tempur di sekitar Taiwan dalam unjuk kekuatan terbesarnya dalam beberapa tahun, menyusul perjalanan ke pulau itu oleh pendahulu McCarthy, Nancy Pelosi.Latihan itu juga mengikuti kepergian Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen dari Beijing.Legislator AS menjanjikan pelatihan militer untuk pasukan TaiwanSeorang anggota parlemen senior Amerika berjanji pada hari Sabtu untuk membantu memberikan pelatihan bagi angkatan bersenjata Taiwan dan mempercepat pengiriman senjata ke pulau itu.Berbicara saat makan siang di Taipei yang diselenggarakan oleh Tsai untuk delegasi bipartisannya, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS Michael McCaul menggarisbawahi bahwa kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan kuat terhadap Taipei.“Sebagai ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, saya menandatangani semua penjualan militer asing, termasuk senjata ke Taiwan, dan saya berjanji kepada Anda, Nyonya Presiden, kami akan mengirimkan senjata-senjata itu,” tegas anggota parlemen dari Partai Republik itu.“Kami melakukan semua yang kami bisa di Kongres untuk mempercepat penjualan ini dan mendapatkan senjata yang Anda butuhkan untuk mempertahankan diri,” tambahnya.Taiwan telah mengeluhkan keterlambatan pengiriman senjata Amerika sejak tahun lalu, karena pembuat senjata AS mengalihkan pasokan ke Ukraina untuk mendukung upaya perangnya melawan Rusia.Sementara pakta militer antara Taipei dan Washington berakhir pada 1979 ketika AS memutuskan hubungan diplomatik formal demi Beijing, hubungan militer yang erat di antara mereka bertahan karena AS tetap menjadi sumber senjata asing utama Taiwan.China menggambarkan Taiwan sebagai masalah paling sensitif dan penting dalam hubungannya dengan AS, dan topik tersebut tetap menjadi sumber gesekan yang konstan antara Beijing dan Washington.[IT/r]