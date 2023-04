Kremlin Menanggapi Bocoran Rencana 'Rahasia' Perang NATO

IslamTimes - Moskow sudah mengetahui bahwa AS dan NATO terlibat dalam konflik Ukraina, kata juru bicara Presiden Vladimir Putin kepada CNN pada hari Jumat (7/4). Dmitry Peskov menanggapi pertanyaan tentang dokumen militer Amerika yang muncul secara online.

Rusia mengetahui keterlibatan Barat di Ukraina bahkan sebelum dokumen itu bocor secara online, ulang Dmitry Peskov.“Kami tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang keterlibatan langsung atau tidak langsung AS dan NATO dalam konflik antara Rusia dan Ukraina,” juru bicara itu menjelaskan.“Tingkat keterlibatan ini meningkat secara bertahap,” tambahnya. “Kami terus mengawasi proses ini. Yah, tentu saja, itu membuat keseluruhan cerita menjadi lebih rumit, tetapi tidak dapat mempengaruhi hasil akhir dari operasi khusus tersebut.”Peskov tidak secara langsung menangani dokumen yang muncul online awal pekan ini, yang dimaksudkan untuk menunjukkan penilaian internal AS terhadap kekuatan pasukan Ukraina, pengeluaran amunisi, dan persiapan untuk "serangan balasan musim semi" yang akan datang.Slide presentasi pengarahan juga mencakup penilaian AS tentang korban Rusia dan Ukraina, tingkat kebakaran, pengiriman peralatan ke Kiev dari negara-negara NATO, dan jadwal pelatihan. Beberapa slide diberi tanda "sangat rahasia".Satu dokumen khusus menunjukkan bahwa AS dan NATO sedang melatih dan memperlengkapi sembilan dari 12 brigade tempur baru Ukraina, memperkirakan bahwa enam akan siap pada akhir Maret dan tiga sisanya pada 30 April.Meskipun tidak mungkin untuk memverifikasi keaslian dokumen tersebut, Pentagon mengatakan kepada New York Times pada hari Kamis bahwa mereka sedang menyelidiki kemungkinan kebocoran dan mencoba menghapusnya dari internet.Pejabat Ukraina telah mengumumkan serangan besar di beberapa titik musim semi ini, menggunakan tank, kendaraan lapis baja, dan artileri yang telah disediakan oleh AS dan sekutunya. Kiev juga mengeluhkan kekurangan amunisi, meminta lebih banyak.[IT/r]