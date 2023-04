Media: Trump Mencari "Opsi Militer" untuk Kartel Meksiko

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump telah meminta beberapa penasihat kebijakan untuk menyusun "rencana pertempuran" untuk menangani kartel Meksiko saat dia bertujuan untuk kembali ke Gedung Putih pada tahun 2024, Rolling Stone melaporkan. Saat masih menjabat, dia mengancam sebutan terorisme untuk geng narkoba yang beroperasi melintasi perbatasan, tetapi kemudian berbalik arah.

Trump telah mencari "berbagai opsi militer" dari penasihat kampanye, termasuk "serangan yang tidak disetujui oleh pemerintah Meksiko," lapor outlet tersebut pada hari Jumat (7/4), mengutip dua sumber tanpa nama yang mengetahui diskusi tersebut."'Menyerang Meksiko,' atau apa pun yang Anda ingin menyebutnya, adalah sesuatu yang Presiden Trump katakan dia ingin membuat 'rencana pertempuran' ," salah satu sumber mengatakan kepada Rolling Stone. "Dia mengeluh tentang peluang yang terlewatkan pada masa jabatan pertamanya, dan ada banyak orang di sekitarnya yang menginginkan lebih sedikit peluang yang terlewatkan dalam kepresidenan Trump yang kedua."Staf telah mempresentasikan mantan presiden dengan beberapa rencana berbeda, beberapa di antaranya melibatkan aksi militer sepihak dan penempatan pasukan AS di Meksiko tanpa izin dari otoritas lokal.Salah satu opsi potensial diuraikan dalam makalah kebijakan Oktober 2022 dari Center for Renewing America [CRA], sebuah wadah pemikir yang terkait erat dengan Trump dan gerakan MAGA-nya yang lebih luas. Berjudul 'Saatnya Berperang Melawan Kartel Narkoba Transnasional', dokumen tersebut menyerukan pemerintahan Republik berikutnya untuk melancarkan serangan bersenjata terhadap pengedar narkoba, mengutip "mayat orang Amerika yang tewas akibat keracunan fentanil."Meskipun usulan tersebut menyarankan agar Gedung Putih dapat "melibatkan pemerintah Meksiko dalam operasi bersama", selanjutnya dikatakan bahwa "Sangat penting bahwa Meksiko tidak dituntun untuk percaya bahwa mereka memiliki hak veto untuk mencegah AS mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengamankan perbatasan dan orang-orangnya.”Meskipun masih belum jelas apakah Trump bersedia melaksanakan rencana CRA, dia sebelumnya telah berjanji untuk “memerintahkan Departemen Pertahanan untuk menggunakan pasukan khusus, perang dunia maya, dan tindakan terbuka dan rahasia lainnya secara tepat untuk menimbulkan kerusakan maksimum pada kartel. kepemimpinan, infrastruktur, dan operasi” harus memenangkan pemilihan kembali pada tahun 2024.“Ketika saya menjadi presiden, itu akan menjadi kebijakan Amerika Serikat untuk menjatuhkan kartel, sama seperti kami menjatuhkan ISIS dan kekhalifahan ISIS,” katanya dalam sebuah pernyataan awal tahun ini.Sebagai presiden, Trump juga secara terbuka mempertimbangkan apakah akan menetapkan kartel Meksiko sebagai organisasi teroris, tetapi kemudian setuju untuk membatalkan langkah tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan timpalannya dari Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador. Meskipun demikian, Trump berhasil menekan Mexico City untuk mengerahkan sekitar 15.000 tentara untuk membantu mengamankan perbatasan dengan AS setelah mengancam tarif baru.[IT/r]