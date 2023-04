Dokumen 'Bocor' AS: Mossad “Israel” Mendorong Protes

IslamTimes - Dalam skandal baru, bocoran dokumen Pentagon yang beredar di media sosial mengungkapkan bahwa pimpinan agen mata-mata Zionis “Israel” Mossad mendorong “orang Zionis Israel” untuk berpartisipasi dalam protes massal menentang apa yang disebut rencana reformasi peradilan pemerintah.

Materi yang bocor berisi penilaian oleh Pembaruan Intelijen Pusat tertanggal 1 Maret. Dikatakan bahwa para pemimpin Mossad “menganjurkan pejabat Mossad dan 'orang Zionis Israel' untuk memprotes reformasi yudisial yang diusulkan pemerintah Zionis 'Israel' yang baru, termasuk beberapa seruan eksplisit untuk bertindak bahwa mencela pemerintah Zionis 'Israel'.”Menurut The New York Times, pejabat senior AS mengonfirmasi bahwa dokumen yang bocor tampaknya berisi laporan intelijen yang sah. Namun, setidaknya beberapa di antaranya telah dimodifikasi dan keakuratan dokumen tersebut dipertanyakan.Meskipun beberapa ratus mantan karyawan Mossad menandatangani surat anti-reformasi pada awal Maret, aturan badan tersebut melarang keterlibatan langsung kepemimpinannya dalam krisis politik. Namun, beberapa karyawan Mossad mendapat izin untuk berpartisipasi dalam protes sebagai warga negara, klaim laporan itu.Menurut publikasi tersebut, kepala Mossad David Barnea setelah berkonsultasi dengan jaksa agung Zionis “Israel” juga mengizinkan karyawan junior untuk berpartisipasi dalam demonstrasi dengan syarat mereka tidak akan mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota agensi.Namun, pejabat senior militer Zionis 'Israel' membantah laporan tersebut, sementara kantor perdana menteri mengatakan kepada The New York Times bahwa mereka sedang menyelidikinya. Apa yang disebut Departemen Kehakiman AS mengatakan sebelumnya pada hari Sabtu bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan atas kebocoran tersebut.Lusinan dokumen yang bocor, sebagian besar terkait dengan perang Ukraina, telah muncul di Twitter, Telegram, Discord, dan media sosial lainnya dalam beberapa hari terakhir. Pada hari Jumat (7/4), Pentagon mengatakan "secara aktif meninjau masalah tersebut."[IT/r]