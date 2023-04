China Memulai Latihan Militer Hari Kedua di dekat Taiwan di tengah Ketegangan

IslamTimes - China telah memulai hari kedua latihan militernya di dekat Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan atas perjalanan presiden Taiwan ke Amerika Serikat dan pertemuannya dengan pejabat senior pemerintah AS.

Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mengatakan pada hari Minggu (9/4) bahwa mereka telah mengerahkan jet tempur dan kapal perang di sekitar pulau yang tersesat itu untuk operasi tiga hari bernama "Joint Sword".Pesawat tempur, kapal, dan personel China dikerahkan ke "wilayah maritim dan ruang udara Selat Taiwan, di lepas pantai utara dan selatan pulau itu, dan ke timur pulau itu", kata tentara saat meluncurkan latihan di dekat China Taipei.Sebuah laporan dari penyiar negara China CCTV pada hari Minggu (9/4) mengatakan latihan telah "mensimulasikan serangan presisi bersama terhadap sasaran utama di pulau Taiwan dan perairan sekitarnya", menambahkan bahwa pasukan "terus mempertahankan situasi yang mengelilingi pulau itu dengan erat."Laporan itu menambahkan bahwa angkatan udara telah mengerahkan lusinan pesawat untuk "terbang ke wilayah udara target", dan pasukan darat telah melakukan latihan untuk "serangan presisi multi-sasaran".Latihan militer China pada hari Senin termasuk latihan tembakan langsung di lepas pantai berbatu provinsi Fujian China, sekitar 80 kilometer selatan Kepulauan Matsu Taiwan dan 186 kilometer dari Taipei."Operasi ini berfungsi sebagai peringatan keras terhadap kolusi antara pasukan separatis yang mencari 'kemerdekaan Taiwan' dan kekuatan eksternal dan melawan kegiatan provokatif mereka," kata Shi Yin, juru bicara PLA.Juru bicara tersebut menunjukkan bahwa latihan militer yang dilakukan oleh pasukan PLA diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. "Operasi itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial China."Latihan militer diluncurkan sebagai tanggapan atas pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen baru-baru ini dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy dan pejabat lainnya.Sementara itu, Washington mengatakan sedang "memantau tindakan Beijing dengan cermat."Seorang juru bicara American Institute di Taiwan, yang berfungsi sebagai kedutaan de facto AS di Taiwan mengatakan pada hari Minggu bahwa Amerika Serikat memantau latihan China di sekitar Taiwan dengan cermat dan "nyaman dan percaya diri" memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup secara regional untuk memastikan perdamaian dan stabilitas.Namun, penduduk pulau itu memiliki pandangan berbeda mengenai perkembangan di wilayah tersebut dan menyatakan keprihatinan tentang peningkatan ketegangan lebih lanjut yang mengarah pada pecahnya perang."Saya sedikit khawatir; saya akan berbohong kepada Anda jika saya mengatakan bahwa saya tidak khawatir," kata Donald Ho, 73 tahun, yang sedang berolahraga di sebuah taman pada Minggu pagi di Taipei. "Saya masih khawatir karena jika perang pecah kedua belah pihak akan sangat menderita."Sumber keamanan Taiwan mengatakan pada hari Sabtu bahwa latihan China di sekitar Selat Bashi, yang memisahkan Taiwan dari Filipina, termasuk simulasi serangan terhadap kelompok kapal induk serta latihan anti-kapal selam.Militer Taiwan mengatakan bahwa hingga Minggu tengah hari waktu setempat (0400 GMT), mereka telah melihat hampir 60 pesawat China, termasuk pesawat tempur Su-30 dan pembom H-6, serta sembilan kapal, di sekitar Taiwan.Ia menambahkan bahwa pasukan militer Taiwan memberi perhatian khusus pada Angkatan Roket PLA yang bertanggung jawab atas sistem rudal berbasis darat China dan akan mensimulasikan serangan udara di China Taipei.“Mengenai pergerakan Pasukan Roket komunis China, militer negara juga memiliki pemahaman yang erat melalui sistem intelijen, pengawasan, dan pengintaian bersama, dan pasukan pertahanan udara tetap dalam siaga tinggi,” kata militer Taiwan.Pasukan Taiwan "tidak akan meningkatkan konflik atau menyebabkan perselisihan" dan akan menanggapi latihan tersebut "secara tepat", katanya.Latihan militer telah dirancang untuk melenturkan otot militer Beijing di depan pemerintah separatis Taipei dan pendukung Barat yang dipimpin AS.China meluncurkan latihan Pedang Bersama hanya beberapa jam setelah kepergian Presiden Prancis Emmanuel Macron dari Beijing, yang berada di China untuk mendesak rekannya Xi Jinping membantu mengakhiri perang di Ukraina.Di sisi lain, presiden Taiwan telah meremehkan latihan tersebut, berjanji akan melanjutkan usahanya dengan "AS dan negara-negara yang berpikiran sama" untuk pemisahan diri.Beijing memandang China Taipei sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya dan telah berjanji untuk merebutnya kembali suatu hari nanti, bahkan dengan paksa jika perlu.Di bawah prinsip "satu China" yang diterima secara internasional, komunitas global - termasuk AS - telah sepakat bahwa secara resmi hanya ada satu pemerintah China.Musim panas lalu, China mengerahkan kapal perang, rudal, dan jet tempur di sekitar China Taipei dalam unjuk kekuatan terbesarnya dalam beberapa tahun setelah perjalanan ke pulau itu pada Agustus 2022 oleh pendahulu McCarthy, Nancy Pelosi.Tsai kembali ke Taipei pada hari Jumat (7/4) setelah mengunjungi beberapa sekutu diplomatik resmi yang tersisa di pulau itu di Amerika Latin dan dua persinggahan AS untuk pertemuannya dengan McCarthy dan anggota parlemen lainnya.Pergeseran cepat ke arah China dari beberapa negara dunia yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taipei telah memicu lebih banyak ketakutan akan isolasi Taiwan.Bulan lalu, pemimpin Amerika Latin Xiomara Castro mengumumkan keputusan Honduras untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan China, memberikan pukulan baru bagi pemimpin separatis yang didukung AS, Tsai.Honduras adalah salah satu dari sedikit negara kecil di Amerika Latin dan Pasifik yang secara diplomatis mengakui China Taipei (Taiwan) atas Beijing.[IT/r]