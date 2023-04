Laporan Media: Bocoran Dokumen Pentagon Sketsa Skenario Pipa Senjata Israel ke Kiev

IslamTimes - Dokumen rahasia Pentagon dan intelijen AS yang baru-baru ini bocor dan muncul di Internet menggambarkan skenario potensial di mana Zionis 'Israel' akan memasok Ukraina dengan senjata mematikan, CNN melaporkan.

Menurut outlet media, salah satu dokumen, berjudul “Israel: Jalan untuk Memberikan Bantuan Mematikan ke Ukraina,” mengatakan bahwa entitas Zionis “kemungkinan besar akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan mematikan di bawah tekanan AS yang meningkat atau degradasi yang dirasakan” dalam hubungannya dengan Rusia. .NBC News, pada gilirannya, menetapkan bahwa dokumen 28 Februari menilai situasi hipotetis yang mungkin mendorong Zionis 'Israel' untuk memberikan bantuan militer ke Ukraina, serta jenis senjata yang dapat dikirimkan ke Kiev. Apa yang disebut model Turki dianggap sebagai skenario yang paling mungkin, di mana Zionis 'Israel' "menjual sistem pertahanan yang mematikan atau menyediakannya melalui entitas pihak ketiga", sambil secara terbuka mengadvokasi perdamaian dan "menawarkan untuk menjadi tuan rumah upaya mediasi." Di bawah skenario alternatif, dukungan Moskow untuk Iran dan Suriah dapat mendorong 'Israel' untuk memberikan bantuan mematikan kepada Ukraina.Sebelumnya, Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh menyatakan bahwa Departemen Pertahanan AS “terus meninjau dan menilai validitas dokumen berfoto yang beredar di situs media sosial.” Menurutnya, “upaya antarlembaga telah dilakukan, berfokus pada penilaian dampak dokumen-dokumen yang difoto ini terhadap keamanan nasional AS dan sekutu serta mitra kami.”Menurut Reuters, dokumen yang bocor itu mungkin telah direkayasa. Mereka menyangkut rencana AS dan NATO untuk mempersiapkan angkatan bersenjata Ukraina untuk serangan balasan. Banyak file yang mengungkapkan informasi tentang jadwal pasokan senjata dan jumlah pasukan diposting, terutama ke Twitter dan Telegram. Kantor berita menunjukkan bahwa ini bisa menjadi kebocoran terbesar sejak lebih dari 700.000 file, video, dan kawat diplomatik muncul di situs Wikileaks pada tahun 2013.[IT/r]