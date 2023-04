Macron Menolak untuk Mendukung Garis AS di China

IslamTimes - Eropa Barat harus mengejar “otonomi strategis” dan menghindari terseret ke dalam konfrontasi atas nama AS, Emmanuel Macron mengatakan kepada Politico pada hari Minggu (9/4). Presiden Prancis telah membuat pernyataan serupa sebelumnya, tetapi tetap mengikuti jejak Washington di Ukraina.

Dalam sebuah wawancara saat bepergian di China minggu ini, Macron mengatakan kepada situs berita bahwa "Eropa menghadapi risiko besar" jika "terjebak dalam krisis yang bukan milik kita".“Paradoksnya adalah, diliputi kepanikan, kami yakin kami hanyalah pengikut Amerika,” kata Macron. “Pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang Eropa… apakah kepentingan kita untuk mempercepat [krisis] di Taiwan? Tidak. Hal yang lebih buruk adalah berpikir bahwa kita orang Eropa harus menjadi pengikut topik ini dan mengambil petunjuk dari agenda AS dan reaksi berlebihan China.”Macron bertemu dengan Presiden China Xi Jinping sebelum wawancara, menyimpulkan setelah itu bahwa jika “Orang Eropa tidak dapat menyelesaikan krisis di Ukraina, bagaimana kita dapat secara kredibel mengatakan di Taiwan: ‘hati-hati, jika Anda melakukan kesalahan, kami akan berada di sana’?”Beberapa jam setelah Macron meninggalkan wilayah udara China, Beijing meluncurkan latihan militer di sekitar Taiwan, sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai tanggapan terhadap pemimpin pro-kemerdekaan pulau itu, Tsai Ing-Wen mengadakan pertemuan dengan anggota parlemen AS di California pada hari Rabu.Hubungan antara China dan AS berada pada titik terendah dalam sejarah, dengan Presiden AS Joe Biden menyarankan pada beberapa kesempatan tahun lalu bahwa Washington akan campur tangan secara militer untuk mencegah Beijing menyatukan kembali Taiwan dengan daratan. Sementara para pemimpin dunia termasuk Macron tampaknya puas untuk menghindari kebuntuan Taiwan, desakan mereka untuk mendorong China untuk mengecam Rusia atas operasi militernya di Ukraina telah membuat marah Xi, menurut laporan media dan komentar dari pejabat China.Konflik di Ukraina juga sebagian besar menggagalkan diskusi tentang “otonomi strategis” di Eropa. Sementara Macron dan mantan Kanselir Jerman Angela Merkel telah berbicara secara luas tentang mengurangi ketergantungan mereka pada AS dalam beberapa tahun terakhir, perubahan kekuasaan di Berlin membuat pemerintah Olaf Scholz membalikkan kebijakan luar negeri pasifis selama beberapa dekade untuk mempersenjatai Ukraina atas perintah Washington, sementara Prancis dan Jerman telah memasok kendaraan lapis baja, amunisi, dan dalam kasus Jerman, tank, untuk pasukan Kiev.Dengan meningkatnya biaya energi dan inflasi yang berkontribusi pada ketidakstabilan domestik, Macron tetap mendukung 10 paket sanksi anti-Rusia Uni Eropa. Meskipun berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada beberapa kesempatan sejak Februari lalu, Macron belum berhasil mendorong Kremlin untuk menghentikan operasinya di Ukraina.Presiden Prancis “masih berbicara tentang kemerdekaan strategis UE,” kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov musim panas lalu, menambahkan “Saya yakin mereka tidak akan diizinkan untuk memilikinya.”[IT/r]