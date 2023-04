Laporan: Sumber Kebocoran Pentagon Mungkin Orang Dalam

IslamTimes - Pentagon mencurigai bahwa seorang warga negara AS mungkin berada di balik kebocoran yang tampak dari kumpulan informasi rahasia yang berisi beberapa pengungkapan bom, lapor Reuters.

Foto-foto dokumen yang tampaknya berasal dari Pentagon, dengan banyak yang ditandai sangat rahasia, diposting online pada bulan Maret. Namun, potensi keasliannya baru dilaporkan oleh media Barat pekan lalu.Dokumen tersebut berisi data yang diklaim Pentagon tentang strategi dan sumber daya militer Ukraina, menuduh aktivitas pengawasan ilegal oleh AS terhadap Zionis 'Israel' dan bahwa agen mata-mata Zionis Israel Mossad mengorganisir demonstrasi melawan perdana menteri Benjamin Netanyahu.Ada banyak teori tentang kemungkinan motivasi di balik kebocoran itu, kata seorang pejabat AS kepada Reuters tanpa menyebut nama. Mulai dari "karyawan yang tidak puas hingga ancaman orang dalam yang secara aktif ingin merusak kepentingan keamanan nasional AS," kata kantor berita itu pada hari Minggu (9/4).Bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung berfokus pada melihat seberapa luas intelijen dibagikan secara internal untuk membatasi sampel pelaku yang mungkin, menurut sumber tersebut.Reuters menekankan bahwa pihaknya tidak dapat mengotentikasi materi yang bocor secara independen. Penyelidik AS mengklaim bahwa mereka tidak dapat mengesampingkan bahwa beberapa dokumen mungkin telah direkayasa untuk menyesatkan penyelidikan atau untuk menyebarkan informasi palsu.Presiden Ukraina Vladimir Zelensky adalah salah satu target spionase AS, CNN melaporkan. Kisah lain oleh The Washington Post mengklaim bahwa pada akhir September 2022 Rusia “hampir menembak jatuh” sebuah pesawat mata-mata Inggris.[IT/r]