Kim Korea Utara Menyerukan Perluasan Pencegahan Perang 'Ofensif'

IslamTimes - Pemimpin Kim Jong Un menyerukan penguatan pencegahan perang Korea Utara dengan cara yang “lebih praktis dan ofensif” dalam pertemuan dengan pejabat militer senior untuk membahas persiapan negara untuk konflik, menurut media pemerintah.

Kim mendesak kapasitas pencegahan perang negara itu untuk diperkuat dengan "peningkatan kecepatan" dan dengan cara "yang lebih praktis dan ofensif" untuk "mengatasi gerakan yang meningkat dari imperialis AS dan boneka pengkhianat Korea Selatan untuk melancarkan perang agresi," tambah agensi.Selatan dan AS telah melakukan serangkaian latihan perang sejak awal tahun ini, yang melibatkan kapal induk Amerika serta pembom B-1B dan B-52 Amerika. Korut menganggap latihan manuver militer semacam itu untuk menginvasi wilayahnya.Pyongyang, pada bagiannya, telah berusaha untuk mengikuti kesibukan kegiatan militer di Semenanjung Korea, termasuk dengan meluncurkan hulu ledak nuklir baru yang lebih kecil, pengujian drone serangan bawah air berkemampuan nuklir, dan penembakan rudal balistik antarbenua dilaporkan. mampu menyerang di mana saja di Amerika Serikat.Menurut KCNA, latihan militer bersama oleh AS dan sekutu regionalnya dimaksudkan untuk mempersiapkan "perang habis-habisan" dan memaksa Pyongyang untuk mengeksplorasi "tindakan praktis yang kuat", termasuk opsi militer.Pertemuan tersebut, oleh karena itu, “membahas hal-hal praktis dan langkah-langkah untuk mesin [perang Korea Utara] untuk menyiapkan berbagai proposal aksi militer yang tidak tersedia sarana dan cara untuk melawan musuh,” tambahnya.Korea Utara, yang menyatakan dirinya sebagai kekuatan nuklir "tidak dapat diubah" tahun lalu, juga telah memerintahkan perluasan persenjataan nuklirnya dalam sebuah langkah yang dijelaskan oleh Kim sebagai semata-mata ditujukan untuk mempertahankan negara serta perdamaian dan stabilitas regional.Kamis lalu, Korea Utara memperingatkan bahwa latihan militer bersama oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan mendorong ketegangan di Semenanjung Korea ke "ambang perang nuklir", berjanji aka menanggapi dengan "tindakan ofensif."Negara tersebut menerbitkan komentar oleh Choe Ju-hyon, yang diidentifikasi sebagai analis keamanan internasional, menggambarkan latihan tersebut sebagai "pemicu untuk mendorong situasi di Semenanjung Korea ke titik ledakan."“Histeria konfrontasi militer yang sembrono dari AS dan para pengikutnya melawan DPRK mendorong situasi di Semenanjung Korea menjadi bencana yang tidak dapat diubah… [dan] ke ambang perang nuklir,” demikian bunyi komentar tersebut, menggunakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea.[IT/r]