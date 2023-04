Serangan Roket Menargetkan Pangkalan AS di Suriah

IslamTimes - Serangkaian ledakan keras terjadi di dalam salah satu pangkalan AS terbesar di pinggiran Dayr al-Zawr di Suriah timur, diikuti oleh kepulan asap yang membumbung ke udara dari pangkalan tersebut, media melaporkan pada Senin (10/4) sore.

Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa serangan roket menargetkan pasukan koalisi pimpinan AS di Suriah, tidak mengakibatkan korban atau properti koalisi.“Serangan roket yang tidak efektif menargetkan pasukan koalisi, di Mission Support Site Conoco, Suriah timur laut, hari ini pukul 10:51 Waktu Standar Timur (sekitar pukul 17:51 waktu setempat di Suriah).Satu roket menghantam di sekitar pos terdepan koalisi dan sebuah roket tambahan ditemukan di titik asal serangan itu,” kata pernyataan itu.Militer AS mengontrol sebagian provinsi Al-Hasakah, Raqqa, Aleppo, dan Deir Ezzor, tempat ladang minyak dan gas terbesar Suriah berada. Pemerintah Suriah telah berulang kali menyebut kehadiran militer AS di provinsi tersebut sebagai pendudukan yang bertujuan untuk menjarah minyak negara tersebut.[IT/r]