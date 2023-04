Think Tank AS: Sanksi terhadap Iran Gagal Mencapai Tujuan, Merugikan Warga Sipil

IslamTimes - Sanksi yang dijatuhkan oleh AS terhadap Iran dan negara-negara lain tidak hanya gagal mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, tetapi juga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi warga sipil, kata sebuah wadah pemikir Amerika.

"Iran hanyalah contoh terbaru tentang bagaimana sanksi jarang, jika pernah, memenuhi tujuan yang dinyatakan namun secara konsisten berhasil menyebabkan penderitaan dan korban sipil massal," kata Responsible Statecraft, majalah online Quincy Institute yang berbasis di Washington, dalam sebuah artikel yang diterbitkan Senin (10/4). .Artikel tersebut merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan AS Janet Yellen baru-baru ini di mana dia mengakui bahwa sanksi yang dijatuhkan pada Iran tidak berfungsi, atau setidaknya bekerja "jauh lebih sedikit dari yang kita inginkan."Dia mencatat bahwa langkah-langkah tersebut gagal menyebabkan perubahan perilaku di Iran, malah menciptakan "krisis ekonomi nyata di negara itu."Amerika Serikat di bawah mantan presiden Donald Trump memberlakukan kembali sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran setelah secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir 2015 pada Mei 2018, meskipun Iran sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA].Meskipun Trump gagal mencapai tujuannya dengan apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum", gelombang sanksi sangat merugikan rakyat biasa Iran, termasuk mereka yang berjuang melawan penyakit yang mengancam jiwa.Sanksi, yang dipertahankan oleh penerus Trump, telah membatasi saluran keuangan yang diperlukan untuk membayar barang-barang kebutuhan pokok dan obat-obatan, melemahkan rantai pasokan dengan membatasi jumlah pemasok yang bersedia memfasilitasi penjualan barang-barang kemanusiaan ke negara tersebut.Iran telah berulang kali mengecam sanksi tersebut sebagai tindakan "perang ekonomi", "terorisme ekonomi", dan "terorisme medis".Think tank Amerika mencatat bahwa sanksi juga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi warga sipil di Korea Utara, karena sanksi tersebut "menciptakan hambatan yang kuat untuk distribusi bantuan kemanusiaan karena banyak bank tidak ingin menghadapi risiko yang terkait dengan navigasi transaksi ke negara tersebut" sementara gagal mencegah Pyongyang melanjutkan program rudal balistik dan senjata nuklirnya.Lebih lanjut dinyatakan bahwa sanksi juga telah menciptakan dan memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan di Venezuela sementara gagal memaksa pemerintah Caracas untuk "mengubah perilakunya".Menurut laporan itu, sanksi yang dijatuhkan pada Rusia menyusul kampanye militernya di Ukraina yang dimulai pada 2022 juga gagal menghentikan perang.Apalagi, artikel tersebut menyebut kasus di Afghanistan dan Kuba sebagai bukti ketidakefektifan sanksi."Sering kali berfungsi sebagai cara lain bagi AS untuk mempromosikan hegemoni atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, perubahan rezim merupakan tujuan yang meragukan dan merupakan salah satu sanksi yang tidak dapat dicapai."Think tank Amerika mencatat bahwa "pengukiran kemanusiaan saja tidak dapat secara berarti mengurangi bahaya bagi warga sipil di wilayah yang terkena sanksi, juga tidak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung yang dibutuhkan masyarakat sipil untuk melakukan pekerjaan mereka dalam mendukung warga sipil ini", menyerukan reformasi untuk dukungan material AS. undang-undang dan untuk ruang lingkup sanksi yang ditargetkan, terdefinisi dengan baik, terikat waktu, dengan tujuan yang jelas dan terukur.Administrasi Presiden Joe Biden "akan bijaksana untuk memanfaatkan waktu yang diberikan sebaik mungkin dan menerapkan perubahan kebijakan sanksi yang menyelamatkan jiwa ini secepat mungkin," katanya.[IT/r]