Latihan Militer China Sebagai “Peringatan Keras” ke Taiwan, Menangkal Provokasi AS

IslamTimes - Ketegangan antara Washington dan Beijing kini memasuki fase yang agak berbahaya. China telah meluncurkan latihan militer di sekitar Taiwan dalam apa yang disebutnya sebagai peringatan keras terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

United Sharp Sword, latihan tiga hari mengirim pesawat, kapal, dan personel ke wilayah maritim dan wilayah udara di Selat Taiwan di lepas pantai utara dan selatan pulau serta pulau-pulau di timur.Pada awalnya militer China mengatakan latihan akan berlangsung hingga Senin 10 April sambil melatih pengepungan Taiwan, menambahkan bahwa jenis persenjataan yang akan digunakan China selama latihan akan mencakup artileri roket jarak jauh, kapal perusak angkatan laut, kapal rudal, pesawat tempur , dan pembom Angkatan Udara. .Beijing mengatakan tujuan latihan itu adalah untuk mencegah provokasi dari Amerika Serikat.Latihan itu termasuk latihan tembakan langsung di lepas pantai Provinsi Fujian China, yang berhadapan dengan Taiwan.Latihan tersebut mengikuti pertemuan provokatif yang diadakan di negara bagian California AS antara presiden Taiwan Tsai ing Wen dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy.China, yang menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya sendiri, sangat marah atas kunjungan tersebut. Beijing telah berjanji untuk akhirnya mengambil alih Taiwan; dengan paksa jika perlu.Latihan tiga hari itu membuat marah Taiwan. Presiden Tsai mencela manuver yang berjanji untuk bekerja sama dengan AS dan sekutunya dalam menghadapi apa yang disebutnya ekspansionisme otoriter yang berkelanjutan.Kementerian pertahanan Taiwan mengecam China karena melakukan latihan, menyebut keputusan itu tidak rasional dan mengatakan China menggunakan kunjungan AS oleh Tsai sebagai alasan untuk melakukan latihan militer, mencatat bahwa latihan tersebut telah secara serius merusak perdamaian, stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.Latihan oleh China dilakukan saat delegasi legislator AS yang dipimpin oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Michael McCaul, mengunjungi Taiwan dan bertemu dengan pemimpin Taiwan Tsai.McCaul mengatakan delegasi berada di Taipei untuk menunjukkan dukungannya terhadap pulau demokrasi itu.Berbicara di sebuah acara di Taiwan, McCaul menggarisbawahi bahwa kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan kuat bagi Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.Perjalanan McCaul ke Taiwan bukanlah kunjungan pertama oleh seorang pejabat AS ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Pada bulan Agustus, Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan bersama dengan delegasi anggota DPR dari Partai Demokrat untuk menegaskan kembali dukungan Washington kepada Taiwan.Selain Pelosi, beberapa pejabat tinggi AS lainnya, dalam banyak kesempatan, telah menunjukkan semua dukungan Washington kepada Taiwan, termasuk Presiden AS Joe Biden.Biden telah memberikan peringatan terkuat kepada Beijing, menegaskan kembali komitmen Washington untuk membela militer Taiwan jika terjadi serangan dari China.Tetapi bagaimana jika China mencoba merebut kembali Taiwan, dan dalam skenario seperti itu, apakah Amerika Serikat dan sekutunya dapat mencegah hal ini terjadi?Sementara Beijing menegaskan bahwa pulau-pulau yang diperintah sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China dan bahwa masa depan Taiwan terletak pada penyatuan kembali dengan Tanah Air, tujuan apa yang dicari Amerika Serikat selain provokasi?Pertanyaan yang relevan seharusnya adalah apakah Amerika Serikat akan tetap diam dan tidak mengambil tindakan jika China menempatkan pasukan dan armadanya di sekitar Amerika Tengah & Latin atau di dekat perbatasan AS?Tidak diragukan lagi keamanan Taiwan berpotensi digunakan sebagai alat politik oleh AS dan NATO melawan Beijing.Tetapi skenario yang lebih berbahaya adalah skenario di mana Taiwan dapat digunakan sebagai alasan konflik antara Barat dan China, seperti yang terjadi saat ini di Ukraina antara Barat dan Rusia.Selama China terus mendorong tujuan ekonomi globalnya, seperti Belt and Road Initiative, selain investasi untuk meningkatkan kemampuan militer, Taiwan akan tetap berada dalam daftar masalah Barat yang paling sulit diselesaikan.Tetapi pada kenyataannya Amerika Serikat memprovokasi China atas Taiwan, biaya dan konsekuensi dari tindakan yang tidak bijaksana tersebut, tidak dapat diduga.[IT/r]