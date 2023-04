Survei: Mayoritas Orang Amerika Mengatakan Pil Aborsi Harus Legal

Abortion drug (NPR).

Islam Times - Sebuah survey menemukan bahwa mayoritas orang Amerika mengatakan mereka percaya obat aborsi harus legal, menyiratkan kegawatan tersendiri di negara paman Sam.

Axios melaporkan pada Rabu bahwa Survei Pew Research Center menemukan 53% orang dewasa percaya aborsi medis — penggunaan pil resep atau serangkaian pil untuk mengakhiri kehamilan — harus diizinkan di negara bagian mereka.Sementara itu, sekitar 22% mengatakan itu harus ilegal, sedang 24% lainnya mengatakan mereka tidak yakin.Sebagai gambaran, aborsi dengan obat menyumbang lebih dari setengah aborsi di AS (sekitar 53%), menurut Guttmacher Institute, sebuah organisasi penelitian yang mendukung hak aborsi.Tetapi seorang hakim federal di Texas minggu lalu bergerak untuk memaksa Food and Drug Administration untuk menarik persetujuannya atas obat yang banyak digunakan dalam aborsi obat, membuat ketersediaannya diragukan.Ada perbedaan pandangan partisan yang luas tentang pil aborsi - seperti halnya pendapat tentang aborsi secara keseluruhan - meskipun ada juga kesenjangan ideologis di dalam partai.Mayoritas Demokrat dan independen yang condong ke Demokrat (73%) mengatakan aborsi obat harus legal di negara bagian mereka. Kurang dari setengah pendukung Partai Republik dan GOP (35%) mengatakan hal yang sama.Sementara itu, survei menemukan bahwa orang dewasa dan wanita yang lebih muda lebih cenderung percaya bahwa aborsi obat harus diizinkan di negara bagian mereka.Dua pertiga orang dewasa di bawah 30 tahun mengatakan pil aborsi harus legal, dibandingkan dengan separuh orang dewasa berusia 30 tahun ke atas.Sekitar 71% wanita berusia di bawah 30 tahun mengatakan itu harus legal, sementara hanya 12% mengatakan tidak boleh. Sementara itu, sekitar separuh wanita berusia 30 tahun ke atas mengatakan aborsi obat harus legal.Enam dari 10 pria di bawah 30 tahun mengatakan aborsi obat harus legal di negara bagian mereka, dibandingkan dengan setengah dari mereka yang berusia 30 tahun ke atas.Survei tersebut dilakukan terhadap lebih dari 5.000 orang dewasa AS dari 27 Maret hingga 2 April pada hari-hari sebelum penetapan keputusan pengadilan tentang aborsi obat di negara bagian Texas dan Washington.[IT/AR]