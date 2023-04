Biden Bertemu Sunak Sebelum Pidato Utama di Universitas Ulster

IslamTimes - Joe Biden akan mengadakan pertemuan dengan Rishi Sunak di Belfast pada hari Rabu (12/4) sebelum pidato utama di mana dia diharapkan untuk menekankan komitmen AS untuk memastikan perdamaian dan kemakmuran abadi bagi Irlandia Utara.

Pejabat AS mengatakan presiden akan "menggarisbawahi kesiapan Amerika Serikat untuk mendukung potensi ekonomi Irlandia Utara yang besar untuk kepentingan semua masyarakat" dengan prospek investasi besar jika pembagian kekuasaan dipulihkan di Stormont.Dapat dipahami bahwa dia atau Sunak, yang akan kembali ke Belfast minggu depan untuk acara lain yang melibatkan mantan presiden AS Bill Clinton, akan mengisyaratkan pertemuan puncak ekonomi besar akhir tahun ini untuk memikat investasi asing.Presiden AS ditemui di bandara internasional Belfast oleh perdana menteri Inggris pada Selasa (11/4) malam untuk memulai kunjungan yang diperkirakan akan memadukan koreografi politik yang halus dengan pengumuman ekonomi dan acara yang terkait dengan warisan Irlandia dan Katolik Biden.Pertemuan kedua dengan Sunak berlangsung pada Rabu (12/4) pagi, bersama dengan para pemimpin partai lokal, di pinggir acara utama di kampus baru Universitas Ulster di Belfast pada pukul 1 siang.Downing Street pada hari Selasa terpaksa menyangkal laporan New York Times bahwa Gedung Putih telah mengurangi pertemuan Biden dengan Sunak dari acara bilateral menjadi pertemuan kopi sederhana.“Saya tidak akan menggambarkannya seperti itu,” kata juru bicara No 10. “Kami terus memiliki hubungan kerja yang sangat positif dengan presiden dan pemerintah AS.”Namun diyakini bahwa kunjungan ke Belfast dipersingkat setelah pertimbangan awal kunjungan ke Stormont untuk bertemu dengan partai politik dikesampingkan.Ada juga pembicaraan tentang Biden yang membuka plakat kepada mantan senator AS George Mitchell, yang memimpin pembicaraan damai 25 tahun lalu, tetapi itu juga tidak sesuai jadwal.Kunjungan sederhana dan singkat mencerminkan kepekaan politik yang berlaku setelah kesepakatan Sunak baru-baru ini dengan UE tentang Brexit dan boikot Stormont yang berkelanjutan oleh partai Persatuan Demokrat.Mantan perdana menteri Tony Blair telah menyarankan presiden untuk berhati-hati dalam menggunakan pengaruhnya untuk melobi DUP untuk menghidupkan kembali Stormont. “Orang Amerika dapat memainkan peran nyata, tetapi itu adalah sesuatu yang perlu Anda lakukan dengan hati-hati,” katanya.Berbicara kepada wartawan sebelum lepas landas dengan Air Force One, Biden mengatakan dia ingin melindungi perjanjian Jumat Agung, yang ditandatangani 25 tahun lalu minggu ini, dan mendukung kesepakatan pasca-Brexit Sunak untuk wilayah tersebut. Ditanya apa prioritasnya untuk perjalanan itu, dia berkata: “Pastikan perjanjian Irlandia dan perjanjian Windsor tetap berlaku. Jaga perdamaian dan itu yang utama. Sepertinya kita akan tetap menyilangkan jari kita.”Sekretaris Irlandia Utara, Chris Heaton-Harris, dan perwakilan pribadi Raja Charles untuk County Antrim, Lord-Lieutenant David McCorkell, juga termasuk dalam pesta penyambutan.Kedua pemimpin bertemu sebentar sebelum presiden pergi dengan mobil lapis baja di tengah hujan yang tiada henti.Pengamanan ketat di kedua sisi perbatasan mendahului rombongan AS, termasuk utusan ekonomi untuk Irlandia Utara, Joseph Kennedy III.Lusinan kendaraan polisi dan Dinas Rahasia AS menutup jalan-jalan yang basah kuyup di sekitar Belfast tengah pada Selasa (11/4) pagi ketika Biden dan rombongannya muncul dari empat lantai yang mereka ambil alih di sebuah hotel di pusat kota.Penutup lubang got diangkat dan diperiksa dan anjing pelacak memeriksa kamar hotel sebagai bagian dari operasi keamanan £ 7 juta – didukung oleh 300 polisi tambahan dari daratan Inggris.Di Derry, polisi menemukan empat tersangka bom pipa dari pemakaman tempat kaum republik mengadakan peringatan Senin Paskah yang menyebabkan serangan bom bensin terhadap polisi. Penemuan itu adalah "perkembangan yang menyeramkan dan mengkhawatirkan", kata asisten kepala polisi Irlandia Utara Bobby Singleton, dengan Federasi Polisi untuk Irlandia Utara mengatakan itu adalah pernyataan niat yang jelas untuk membahayakan petugas polisi.Biden diperkirakan akan meninggalkan Belfast pada sore hari untuk menuju ke selatan melintasi perbatasan selama tiga hari kemegahan dan ziarah di Irlandia.Dia akan terbang ke Dublin dan kemudian dibawa dengan helikopter ke Dundalk dan Carlingford, tempat kelahiran kakek buyutnya James Finnegan, dengan berjalan-jalan di kedua kota dan kunjungan ke kuburan leluhur di pemakaman Kilwirra.Pada hari Kamis (13/4), dia akan mengadakan pertemuan terpisah dengan presiden Irlandia, Michael D Higgins, dan taoiseach, Leo Varadkar, sebelum berpidato di sidang bersama parlemen, mengikuti jejak John F Kennedy pada tahun 1963, Ronald Reagan pada tahun 1984 dan Bill Clinton pada tahun 1995. Akan ada jamuan makan malam di Kastil Dublin.Pada hari Jumat, Biden akan terbang ke County Mayo dan mengunjungi Tempat Suci Our Lady of Knock, sebuah kuil Katolik, tempat dia diharapkan untuk berdoa.Dia juga akan mengunjungi unit penelitian sejarah keluarga Pusat Peninggalan Mayo Utara dan bertemu kerabat dari sisi lain keluarganya sebelum berpidato malam itu di luar Katedral St Muredach di Ballina.“Ini brilian,” kata Laurita Blewitt, sepupu keempat yang telah bertemu presiden beberapa kali di Irlandia dan Washington. “Ballina adalah desas-desus kegembiraan – bendera, plakat, tanda selamat datang. Kami sangat menantikan hari Jumat."Ini akan menjadi hari bersejarah bagi kota."Satu-satunya masalah, selain kekacauan lalu lintas yang disebabkan oleh keamanan, adalah ancaman hujan, kata Blewitt. Pada Kamis malam, katanya, warga akan meletakkan patung Anak Praha sesuai dengan kepercayaan cerita rakyat bahwa ini meningkatkan kemungkinan cuaca baik.[IT/r]