Korea Selatan Memperingatkan 'Rekayasa' dalam Kebocoran Pentagon

IslamTimes - Beberapa pejabat tinggi Korea Selatan mengklaim bahwa kumpulan dokumen Pentagon yang bocor yang diduga merinci penyadapan AS di Seoul tampak seperti tipuan.

Lusinan dokumen sensitif Amerika, yang telah beredar di media sosial setidaknya selama beberapa minggu, tetapi menarik perhatian publik baru-baru ini, menguraikan upaya yang diklaim Washington untuk memata-matai mitra internasionalnya, termasuk Korea Selatan, sekutu utamanya di wilayah tersebut.File bahan peledak tersebut memberikan perincian tentang diskusi internal di antara pejabat tinggi Korea Selatan, yang diduga menyuarakan keprihatinan bahwa amunisi yang dijual Seoul ke AS pada akhirnya dapat dikirim ke Ukraina sebagai gantinya, melanggar kebijakan Korea Selatan untuk tidak memasok bantuan mematikan ke negara-negara yang berkonflik.Pada hari Rabu (11/4), Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengatakan bahwa dokumen spesifik yang dipermasalahkan tampaknya telah dibuat-buat, menambahkan bahwa Washington “sedang mencoba untuk mendapatkan kebenaran, dan jika itu terjadi, Korea Selatan dan AS akan membagikan informasi tersebut.”Komentarnya sebagian besar menggemakan pernyataan sebelumnya oleh pejabat Seoul. Pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup dan timpalannya dari AS Lloyd Austin setuju bahwa sejumlah besar dokumen yang relevan telah dipalsukan, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Seoul. Namun, tidak dijelaskan apakah para menteri merujuk paket itu secara keseluruhan, atau hanya dokumen yang berkaitan dengan Korea Selatan.Seoul juga mengklaim bahwa setiap spekulasi tentang kemungkinan AS memata-matai kantor kepresidenan adalah "tidak masuk akal dan salah", menunjuk pada "keamanan kedap air" di kompleks tersebut.Namun, oposisi Korea Selatan memberikan nada yang berbeda. Lee Jae-myung, yang memimpin oposisi utama Partai Demokrat, mengklaim bahwa jika ternyata AS memata-matai Seoul, itu akan menjadi "tindakan yang sangat mengecewakan yang merusak aliansi Korea Selatan-AS... berdasarkan rasa saling percaya." Jika informasi dalam dokumen itu dikonfirmasi, Washington akan meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan, tambahnya.[IT/r]