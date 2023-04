Saudi Arabia Mengadakan Pembicaraan Penting dengan Suriah

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad telah menyelesaikan kunjungan terobosan ke Arab Saudi, perjalanan pertama sejak Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Damaskus pada tahun 2012. Dalam pernyataan pers bersama yang dikeluarkan setelah kunjungan tersebut, Arab Saudi mendukung persatuan dan integritas Suriah, mengutuk terorisme, dan mendukung solusi politik untuk perang 12 tahun.

Riyadh sebelumnya mendukung perubahan rezim di Damaskus, tetapi sekarang mendukung persatuan bangsaMenteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud telah mengundang rekannya dari Suriah ke Jeddah untuk membahas “upaya untuk menemukan solusi politik atas krisis Suriah yang menjaga persatuan, keamanan, stabilitas, identitas Arab, dan integritas wilayah Suriah sambil juga melayani kepentingan negara. saudara-saudaranya,” menurut pernyataan yang dikutip oleh kantor berita negara kedua negara.Pangeran Faisal dan Dr. Mekdad sepakat tentang perlunya mengatasi masalah kemanusiaan dan mengizinkan bantuan "mencapai semua wilayah Suriah", menetapkan kondisi untuk kembalinya pengungsi dan orang terlantar, dan "menstabilkan situasi di seluruh wilayah Suriah".Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan “memerangi terorisme dalam segala bentuknya,” dan menyepakati perlunya “mendukung institusi negara Suriah untuk memperluas kontrolnya atas wilayahnya untuk mengakhiri kehadiran milisi bersenjata dan campur tangan eksternal di urusan dalam negeri Suriah.”Beberapa bagian Suriah utara saat ini berada di bawah kendali teroris yang didukung Turki, sedangkan wilayah timur laut Sungai Efrat dikuasai oleh milisi Kurdi yang didukung AS. Beberapa ratus tentara AS juga berada di negara yang melanggar hukum internasional, menguasai sebagian besar sumur minyak Suriah.Kedua menteri luar negeri juga membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai "penyelesaian politik yang komprehensif dari krisis Suriah", sehingga negara itu dapat kembali ke "pangkalan Arab", kata pernyataan bersama mereka.Damaskus dan Riyadh telah memulai prosedur yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan udara dan layanan konsuler antara kedua negara, sementara Suriah berterima kasih kepada Arab Saudi atas bantuan kemanusiaan yang diberikan setelah bencana gempa bumi di bulan Februari. Sebagian besar bantuan ke Suriah telah terhambat oleh sanksi 'Caesar' yang diberlakukan AS terhadap Damaskus.Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah pada Februari 2012, bergabung dengan AS dalam mendukung militan yang berusaha menggulingkan Presiden Bashar Assad. Dengan dukungan Rusia dan Iran, pemerintah di Damaskus akhirnya menang atas pengumpulan milisi pemberontak yang mencakup teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS).Desas-desus bahwa Riyadh bersiap untuk berbalik arah mulai beredar bulan lalu, tak lama setelah China memediasi kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran untuk menormalisasi hubungan. Sejak itu, kerajaan juga meluncurkan pembicaraan damai untuk mengakhiri konflik delapan tahun di Yaman.[IT/r]