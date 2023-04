China Meminta Penjelasan AS atas Kebocoran Intelijen

Wang Wenbin, Chinese foreign ministry spokesman.jpg

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri China telah menangani skandal yang terungkap akibat kebocoran intelijen Pentagon yang besar ketika badan-badan AS berebut untuk menahan kejatuhan diplomatik. Dokumen yang bocor tersebut diduga mengungkap sejauh mana AS memata-matai sekutu dan mitra utama, termasuk Korea Selatan dan Zionis Israel.

Beijing mengatakan Washington berutang penjelasan kepada sekutunya“Kami mencatat bahwa banyak media telah menunjukkan bahwa dokumen militer AS yang bocor ini dengan jelas menunjukkan keterlibatan mendalam AS dalam krisis Ukraina. Mereka juga menunjukkan sekali lagi bahwa AS telah lama menggunakan keunggulan teknologinya untuk melakukan pencurian rahasia tanpa pandang bulu, pengawasan dan penyadapan di negara-negara di dunia, termasuk sekutunya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin kepada wartawan, Rabu (12/4).Lusinan dokumen rahasia AS telah bocor secara online dalam beberapa pekan terakhir, dalam pelanggaran keamanan yang dimaksudkan untuk mengungkap pengumpulan intelijen Washington terhadap teman dan musuh.“AS perlu memberikan penjelasan kepada komunitas internasional untuk hal ini,” kata juru bicara itu, seraya menambahkan bahwa “fakta telah membuktikan sekali lagi bahwa apa yang disebut 'nilai-nilai demokrasi' yang diklaim oleh AS hanyalah dalih dan alat untuk AS untuk mencari keuntungan egois.”Kumpulan dokumen sensitif pertama tampaknya muncul online pada awal Februari, tetapi tidak menarik perhatian media secara luas hingga minggu lalu. Pejabat AS tidak mengkonfirmasi atau menyangkal keaslian dokumen tersebut, namun mengklaim bahwa "beberapa di antaranya telah dipalsukan."Washington juga meluncurkan beberapa penyelidikan dan penyelidikan kriminal atas kebocoran tersebut, sambil berjuang untuk menghapus file dari internet.Satu memo yang bocor, dilaporkan berdasarkan sinyal intelijen, memberikan perincian tentang diskusi internal di antara pejabat tinggi Korea Selatan, yang diduga menyuarakan keprihatinan bahwa amunisi yang dijual Seoul ke AS pada akhirnya dapat dikirim ke Ukraina. Pejabat Seoul menolak gagasan mata-mata AS sebagai "rekayasa."Dokumen lain yang bocor menuduh bahwa layanan mata-mata Zionis Israel, Mossad, terlibat dalam protes terhadap usulan reformasi peradilan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penilaian itu juga ditandai berdasarkan intelijen sinyal, yang didefinisikan Badan Keamanan Nasional sebagai komunikasi yang dicegat dari perangkat elektronik.Baik pejabat AS dan mitra asing mereka "terkejut" dan "geram" dengan tingkat detail yang diberikan dalam dokumen tersebut, yang mengungkap bagaimana AS "memata-matai teman dan musuh," lapor Washington Post minggu lalu, menunjukkan bahwa file tersebut dapat membangkitkan dampak diplomatik yang signifikan.[IT/r]