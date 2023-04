Tokoh Perang AS Menggembar-Gemborkan 'Strategi Besar' untuk Melawan Rusia dan China

IslamTimes - Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton telah mendesak Washington untuk menerapkan strategi gaya Perang Dingin baru melawan Rusia dan China. Menurut elang perang kebijakan luar negeri lama, Barat harus mengurangi program sosial untuk mendanai pengeluaran militer, memperbaharui pengujian senjata nuklir, dan memberikan jaminan keamanan ke Taiwan.

John Bolton telah melayangkan rencana yang melibatkan peningkatan pengeluaran senjata, uji coba nuklir, dan 'NATO global' untuk mempertahankan TaiwanBolton, yang bertugas di pemerintahan Presiden Donald Trump, menggambarkan pendekatan "strategi besarnya" terhadap geopolitik di kolom Wall Street Journal pada hari Rabu (12/4), mendesak para kandidat dalam pemilihan presiden AS 2024 untuk berpikir dengan cara yang sama.AS harus memiliki "reinkarnasi kontemporer" NSC-68, kata Bolton, mengacu pada dokumen yang diadopsi di bawah Presiden Harry Truman yang meletakkan dasar untuk militerisasi konfrontasi dengan Uni Soviet. Dia juga mengklaim bahwa dalam Perang Dingin baru, AS dan sekutunya akan diadu melawan "poros" China-Rusia dan "mendampingi negara-negara nakal seperti Iran dan Korea Utara."Bolton menyebutkan beberapa poin kunci untuk strategi yang diusulkannya, termasuk peningkatan langsung dalam pengeluaran militer ke tingkat era Reagan, yang menurutnya harus dipertahankan di masa mendatang. Dia juga menegaskan bahwa negara-negara Barat harus mengurangi pengeluaran sosial, karena “baik negara kesejahteraan yang gemuk maupun skema redistribusi pendapatan besar-besaran tidak melindungi kita dari musuh asing.”Selain itu, Bolton bersikeras bahwa AS harus meningkatkan cadangan nuklirnya, yang berarti “kebutuhan yang tak terelakkan untuk melanjutkan beberapa pengujian bawah tanah.”Rencana Bolton juga menganjurkan “perbaikan dan perluasan” aliansi militer Amerika, mungkin dengan menjadikan NATO sebagai organisasi global. Ini akan membantu “mengecualikan Moskow dari pengaruh regional, bersama dengan Beijing,” klaim mantan pejabat itu.Pulau Taiwan yang diperintah sendiri oleh China harus menerima "lebih banyak bantuan militer" dari negara-negara Barat, yang harus "menanamkan Taipei ke dalam struktur pertahanan kolektif," saran Bolton. Rekomendasi tersebut muncul meskipun pemerintah China mengidentifikasi separatisme Taiwan sebagai 'garis merah' utama yang dapat memicu aksi militer jika dilanggar.Akhirnya, Bolton mendesak Washington untuk mempersiapkan apa yang terjadi “setelah Ukraina memenangkan perangnya dengan Rusia.” Dia mengklaim bahwa hasil seperti itu dapat menyebabkan fragmentasi Rusia, dan memperingatkan bahwa China kemudian akan merebut beberapa wilayahnya, memberinya "akses langsung ke Kutub Utara, bahkan termasuk Selat Bering, menghadap Alaska."Moskow menuduh bahwa konflik di Ukraina adalah bagian dari perang proksi AS melawan Rusia, dan bahwa tujuan Washington adalah untuk memecah belah negara. Kepemimpinan Rusia berpendapat bahwa ancaman ini tidak memberikan pilihan lain selain berhasil di Ukraina.[IT/r]