Iran, China, Pakistan, dan Rusia Mendesak AS, Sekutu untuk Mencabut Sanksi di Afghanistan

IslamTimes - Menteri luar negeri Iran, China, Pakistan dan Rusia telah mendesak Amerika Serikat dan sekutunya untuk menerima tanggung jawab mereka vis-à-vis situasi sulit yang sedang berlangsung di Afghanistan, segera mencabut semua sanksi sepihak terhadap negara yang dilanda perang, dan mencairkan pembekuannya. .

Para menteri luar negeri dari kuartet regional mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Kamis setelah pertemuan tidak resmi mereka di kota Samarkand, Uzbekistan, dalam kerangka konferensi menteri negara-negara tetangga Afghanistan.Menurut pernyataan itu, keempat menteri luar negeri menekankan pentingnya menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Afghanistan, menyatakan dukungan mereka terhadap prinsip "kepemilikan Afghanistan dan kepemimpinan Afghanistan" untuk menentukan jalur politik dan pembangunan negara.Mereka mengatakan semua anggota komunitas internasional akan mendapat manfaat dari Afghanistan yang stabil dan damai, sebuah negara yang seharusnya menjadi ajang kerjasama internasional daripada kompetisi geopolitik.Para menteri menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi keamanan di Afghanistan, mengatakan semua kelompok teroris yang berbasis di negara itu, termasuk Daesh, Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM), Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Tentara Pembebasan Balochistan (BLA) dan Jaish ul-Adl menimbulkan ancaman serius bagi keamanan regional dan internasional.Mereka meminta pejabat Afghanistan untuk mengambil langkah-langkah efektif guna meningkatkan keamanan, keselamatan, dan hak-hak sah warga negara dan institusi di luar negeri.Para menteri menyuarakan keberatan mereka yang kuat terhadap pembentukan kembali pangkalan militer di Afghanistan, yang tidak akan berguna bagi perdamaian dan stabilitas regional, dan meminta pejabat Afghanistan untuk menjaga hubungan luar negeri yang ramah, mematuhi hukum internasional, dan hidup berdampingan secara damai dengan negara lain..Keempat menteri menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung rekonstruksi Afghanistan, pertukaran perdagangan dan ekonomi, serta investasi dalam kerja sama dengan negara-negara kawasan. Mereka juga meminta komunitas internasional untuk mengirim lebih banyak bantuan kemanusiaan ke negara itu.Pertemuan segiempat kedua Iran, Rusia, China dan Pakistan mengenai Afghanistan di Samarkand diadakan di sela-sela pertemuan keempat negara-negara tetangga Afghanistan.Menteri luar negeri Iran, Rusia, China dan Pakistan – masing-masing Hossein Amir-Abdollahian, Sergei Lavrov, Qin Gang dan Hina Rabbani Khar – ikut serta dalam pertemuan tersebut.Pertemuan segi empat pertama diadakan pada 16 September 2022, di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di ibu kota Tajikistan, Dushanbe.'Iran prihatin atas terorisme, kebijakan AS di Afghanistan'Sementara itu, menteri luar negeri Iran menyatakan keprihatinan atas terorisme, ekstremisme, dan kebijakan salah AS tentang kelanjutan terorisme dan ketidakamanan di Afghanistan, dengan mengatakan, “Afghanistan, hari ini, membutuhkan kerja sama dan solusi regional lebih dari intervensi Barat, AS, dan para pemain yang telah menyebarkan kemiskinan dan ketidakstabilan di negara penting ini di kawasan ini selama lebih dari dua dekade.”Amir-Abdollahian menambahkan bahwa AS dan sekutunya, sebagai pasukan pendudukan, bertanggung jawab atas tindakan mereka di Afghanistan selama dua dekade terakhir dan, sebagai anggota PBB, mereka harus bertanggung jawab atas situasi yang sedang berlangsung di negara tersebut.Diplomat Iran sangat menyarankan pemerintah de-facto Taliban di Kabul untuk memenuhi komitmennya dan membentuk pemerintahan yang komprehensif dengan partisipasi semua kelompok etnis Afghanistan.Dia juga menyoroti pentingnya mengakhiri ketegangan di wilayah perbatasan Afghanistan dengan negara-negara tetangganya.AS menginvasi Afghanistan pada Oktober 2001 setelah serangan 11 September, meskipun faktanya tidak ada warga negara Afghanistan yang terlibat dalam serangan tersebut. Ratusan ribu warga Afghanistan tewas dalam perang agresi AS di negara itu.Pasukan Amerika telah menduduki negara itu selama dua dekade dengan dalih berperang melawan Taliban. Tetapi ketika pasukan AS meninggalkan Afghanistan, Taliban mengambil alih ibu kota Kabul dengan kecepatan kilat pada Agustus 2021, yang dilemahkan oleh pendudukan asing yang berkelanjutan.[IT/r]