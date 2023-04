China Mendesak AS untuk Mengklarifikasi Kegiatan Militer-biologis di Dalam dan Luar Negeri

IslamTimes - China meminta AS untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dan menawarkan klarifikasi tentang kegiatan militer-biologisnya di dalam dan luar negeri, di tengah laporan tentang program biologi militer Washington di Ukraina.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbing, mengatakan pada hari Rabu (12/4) bahwa Washington sejauh ini gagal memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk kegiatan militer-biologisnya, dan telah menghalangi negosiasi multilateral untuk membentuk mekanisme verifikasi Konvensi Senjata Biologis [BWC ]."Kami sekali lagi mendesak AS untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban internasionalnya, membuat klarifikasi komprehensif dan menerima verifikasi atas aktivitas militer-biologisnya baik di dalam maupun di luar negeri," kata Wang.“AS melakukan lebih banyak kegiatan militer-biologis daripada negara lain mana pun di dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS adalah “satu-satunya negara yang menolak verifikasi atas masalah ini.”“Sayangnya, AS belum memberikan klarifikasi yang berarti. Satu-satunya hal yang didengar dunia dari AS adalah slogan-slogan kosong,” tambahnya.Sebuah komisi parlementer Rusia yang menyelidiki aktivitas biologis terkait militer Washington di Ukraina menyimpulkan pada hari Rabu bahwa AS sedang mengembangkan bioweapon "universal" yang diubah secara genetik yang sebanding dengan "musim dingin nuklir".Komisi tersebut menambahkan dalam laporan setebal 207 halamannya bahwa penyelidikan pembuatan senjata biologis yang sangat merusak itu didasarkan pada temuan yang dipublikasikan oleh Pasukan Pertahanan Radiasi, Kimia, dan Biologis Rusia selama setahun terakhir.Rusia menuduh AS mengoperasikan program bioweapons klandestin di Ukraina segera setelah meluncurkan operasi militernya di bekas negara Soviet Februari lalu. Amerika Serikat dan Ukraina membantah tuduhan itu.Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa beberapa bulan setelah kampanye militer Moskow di Ukraina, pasukan Rusia mulai mengumpulkan data terkait peran dan fungsi biolab AS di negara tersebut.Kementerian tersebut mengatakan bahwa dokumen tersebut "mengkonfirmasi ... fokus Pentagon untuk membuat komponen senjata biologis dan mengujinya pada populasi Ukraina dan negara bagian lain di sepanjang perbatasan [Rusia]."Pada Oktober tahun lalu, Rusia meminta Dewan Keamanan PBB untuk membentuk komisi guna menyelidiki klaimnya bahwa Washington dan Kiev melanggar konvensi yang melarang penggunaan senjata biologis sebagai akibat dari dugaan kegiatan yang dilakukan di laboratorium biologi di Ukraina.Dewan menolak proposal Moskow setelah AS, Inggris, dan Prancis memberikan suara menentangnya. Moskow mengatakan oposisi AS "mengkonfirmasi bahwa Washington memiliki sesuatu yang disembunyikan, dan memastikan transparansi penelitian biologi bertentangan dengan kepentingan AS."Mengomentari masalah ini, juru bicara kementerian luar negeri China lebih lanjut mengatakan bahwa Beijing "mendukung komunitas internasional dalam mengambil sikap yang serius dan adil serta terus meninjau kepatuhan AS terhadap BWC."Dia juga mengkritik AS karena "diam-diam tentang masalah kepatuhannya sendiri", sementara itu "selalu membesar-besarkan kepatuhan dan menuntut verifikasi untuk negara lain."“Apakah ada 'rahasia' yang coba disembunyikan oleh AS?” Wang bertanya.[IT/r]