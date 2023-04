CENTCOM: 11 Lagi Pasukan AS Didiagnosis Dengan 'Cedera Otak Traumatis' Setelah Operasi Bulan Lalu di Suriah

IslamTimes - Seorang juru bicara Komando Pusat AS [CENTCOM] mengklaim 11 lagi tentara Amerika telah didiagnosis dengan cedera otak traumatis setelah serangkaian serangan yang menargetkan pangkalan pendudukan AS di Suriah pada bulan Maret.

“Tim medis kami terus menilai dan mengevaluasi pasukan kami untuk indikasi [cedera otak traumatis],” kata Kolonel Joe Buccino, juru bicara CENTCOM.Kasus-kasus baru itu membuat jumlah personel AS yang terluka dalam operasi menjadi total 25, termasuk satu kontraktor AS yang terbunuh di sebuah fasilitas di Hasakah, timur laut Suriah, pada 23 Maret dalam dugaan serangan pesawat tak berawak yang dikaitkan Washington dengan dukungan IRG. kelompok perlawanan.Pasukan AS, yang kehadirannya di Suriah ilegal menurut hukum internasional, melakukan apa yang mereka sebut "serangan udara presisi" di Suriah timur pada hari yang sama."Serangan udara dilakukan sebagai tanggapan atas serangan hari ini serta serangkaian serangan baru-baru ini terhadap pasukan koalisi di Suriah," kata kepala Pentagon Lloyd Austin dalam sebuah pernyataan, mencatat bahwa agresi itu dilakukan atas arahan Presiden Joe Biden.Sementara itu, sumber-sumber lokal menunjukkan bahwa sasarannya bukanlah pos militer yang berpihak pada Iran seperti yang diklaim oleh militer AS, melainkan pusat pembangunan pedesaan dan pusat biji-bijian di lingkungan Hrabash, dekat bandara militer Deir Ez-Zor.Pada 24 Maret, lebih dari 20 roket dilaporkan ditembakkan ke dua pos ilegal Amerika yang berbasis di dekat ladang minyak al-Omar dan ladang gas Koniko di Provinsi Deir Ez-Zor, Suriah.Satu minggu setelah serangan terhadap pangkalan ilegal AS, Pentagon mengumumkan bahwa enam anggota layanan telah didiagnosis dengan cedera otak traumatis, juga memperingatkan jumlahnya dapat bertambah karena gejala berkembang seiring waktu."Semua personel di sekitar ledakan diperiksa untuk cedera otak traumatis. Jadi, cedera tambahan ini diidentifikasi selama pemeriksaan medis pascaserangan," kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder dalam jumpa pers pada 30 Maret.Cedera otak traumatis ringan dapat menyebabkan perubahan kepribadian dan masalah keseimbangan serta gejala seperti pusing, bingung, sakit kepala, dan mudah tersinggung.Sementara itu, beberapa pengamat percaya militer AS tidak secara terbuka mengakui ketika menderita korban di wilayah pendudukan karena serangan balasan oleh pejuang perlawanan dan lebih tepatnya, menggunakan istilah "cedera otak" untuk tentara yang gugur.Mereka mengatakan istilah "cedera otak" mencerminkan jumlah kematian, yang AS ragu untuk mengumumkannya secara resmi.AS telah lama menggunakan dugaan "ancaman Daesh" sebagai dalih untuk melanjutkan pendudukan ilegal di wilayah timur laut Suriah.Pasukan pendudukan AS sering menjarah minyak dari ladang gas Suriah dan mengangkutnya ke pangkalan pendudukan lain di Irak melalui penyeberangan ilegal.[IT/r]