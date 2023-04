FBI Tangkap Militer Cadangan yang Diduga Membocorkan Dokumen Intel AS

IslamTimes - Jack Teixeira, seorang militer cadangan AU berusia 21 tahun, ditangkap pada hari Kamis (13/4) karena diduga membocorkan dokumen intelijen AS yang sangat rahasia – dianggap sebagai pelanggaran keamanan paling serius dalam satu dekade.

Berdasarkan The New York Times, Teixeira menggunakan nama panggilan "OG" dan menjalankan grup online bernama "Thug Shaker Central" untuk remaja dan pria yang berpikiran sama yang mendiskusikan kecintaan mereka pada senjata, meme online rasis, dan video game.Sebelumnya pada hari Kamis, Presiden AS Joe Biden mengatakan para penyelidik mendekati sumber kebocoran, seminggu setelah "Departemen Kehakiman" meluncurkan penyelidikan atas kemungkinan kebocoran dokumen Pentagon yang diposting di media sosial dan tampaknya merinci upaya mata-mata Amerika di Rusia serta perkembangan dalam entitas Zionis "Israel"."Ada penyelidikan besar-besaran yang sedang berlangsung, seperti yang Anda tahu, dengan komunitas intelijen dan 'Departemen Kehakiman', dan mereka semakin dekat tetapi saya tidak punya jawaban," kata Biden kepada wartawan di Irlandia."Saya tidak khawatir tentang kebocoran itu, saya khawatir itu terjadi. Tapi tidak ada yang sezaman yang saya ketahui," tambahnya.Dokumen yang bocor – meskipun masih belum diautentikasi dengan beberapa menghubungkannya sebagai bagian dari kampanye informasi yang salah – diberi label “rahasia” dan menyerupai pembaruan rutin yang akan diproduksi oleh Gabungan Staf militer AS setiap hari tetapi tidak didistribusikan ke publik. Mereka diberi tanggal mulai dari 23 Februari hingga 1 Maret, dan merinci kemajuan senjata dan peralatan yang masuk ke Ukraina serta upaya mata-mata AS terhadap dinas keamanan Rusia, NYT pertama kali melaporkan.Lebih banyak dokumen yang muncul kemudian menunjukkan bahwa Zionis Israel "kemungkinan akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan mematikan" ke Ukraina "di bawah tekanan AS yang meningkat atau degradasi yang dirasakan" dalam hubungannya dengan Rusia. Mereka juga menuduh Mossad, agen mata-mata Zionis Israel, mendorong warga Zionis Israel untuk berpartisipasi dalam protes massal menentang rencana reformasi peradilan pemerintah.The Post kemudian melaporkan pada hari Kamis (13/4) bahwa lebih banyak dokumen yang bocor mengungkapkan bahwa China menyetujui "penyediaan bantuan mematikan" ke Rusia dalam operasi militer khususnya di Ukraina awal tahun ini dan berencana untuk menyamarkan peralatan militer sebagai barang sipil.[IT/r]