Mantan Kepala Keamanan: 'Israel' Harus Bersiap untuk Perang dengan Iran Tanpa Bantuan AS 

IslamTimes - Mantan penasihat 'keamanan nasional' rezim Zionis Yaakov Amidror mengatakan pada hari Kamis (13/4) bahwa perang dengan Iran semakin mungkin terjadi dan Zionis 'Israel' perlu bersiap untuk menyerang tanpa bantuan AS.

“Kita perlu bersiap untuk perang. Ada kemungkinan kita akan mencapai titik di mana kita harus menyerang Iran bahkan tanpa bantuan Amerika,” kata Amidror dalam wawancara dengan Radio 103 FM.Amidror sedang mendiskusikan gejolak selama liburan Paskah yang melihat roket pembalasan ditembakkan ke wilayah yang diduduki 'Israel' dari Gaza, Lebanon, dan Suriah.“Iran lebih yakin dengan dirinya sendiri. Ia telah berhasil menandatangani sejumlah perjanjian dengan negara-negara Arab. Dunia mulai terlihat berbeda,” katanya, mengacu pada perjanjian baru-baru ini oleh UEA dan Arab Saudi untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Teheran.“Dengan semua itu, kemungkinan penurunan [‘keamanan’] lebih besar,” kata Amidror.Mantan pejabat itu juga mempertanyakan komitmen AS terhadap keamanan entitas Zionis 'Israel'.“Amerika bukanlah Amerika yang sama dalam hal kehadirannya, dan orang Iran melihatnya. AS memiliki masalah yang jauh lebih besar daripada Timur Tengah. Dunia memandang Zionis ‘Israel’ secara berbeda,” katanya.Pernyataan Amidror datang meskipun berulang kali klaim AS bahwa mereka berkomitmen untuk keamanan rezim Zionis dan unjuk kekuatan baru-baru ini minggu lalu, ketika melanggar protokol dan mengumumkan bahwa mereka telah mengirim kapal selam rudal bertenaga nuklir ke Timur Tengah untuk “membantu memastikan keamanan dan stabilitas maritim regional” di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran.Dalam langkah yang jarang, Pentagon merilis gambar USS Florida, sebuah kapal selam kelas Ohio, saat transit di Terusan Suez dalam perjalanannya ke Teluk. AS biasanya tidak mengungkapkan lokasi kapal selamnya saat berada di laut.Secara terpisah pada hari Rabu (12/4), situs berita Walla melaporkan bahwa Intelijen Militer Zionis 'Israel' baru-baru ini mengatakan kepada para pemimpin politik bahwa prospek perang saat ini lebih mungkin daripada memulihkan ketenangan. Penilaian intelijen yang dikutip dalam laporan itu mengatakan ketegangan diperkirakan akan berlanjut ketika bulan suci Ramadhan berakhir akhir bulan ini dan bahwa Zionis 'Israel' harus menunda untuk membalas 'serangan' baru-baru ini oleh Hamas dan Hizbullah.[IT/r]