Amir Heydari: Tank Karar Memasuki Pasukan Angkatan Darat 

IslamTimes - Komandan Angkatan Darat memberi tahu tentang penambahan tank Karrar ke pasukan ini dan berkata: Selain tank Karrar, kami memiliki tank yang berbeda di Angkatan Darat, termasuk tank T-72 dan tank yang ditingkatkan.

Letjen Kiyomarth Heydari, komandan pasukan darat, mengatakan dalam program Front Pertama saluran Khabar, yang disiarkan dengan fokus penambahan peralatan baru ke pasukan darat, yang harus saya sebutkan tiga poin tentang penambahan pasukan darat baru-baru ini. Poin pertama, dengan upacara ini, terungkap keinginan Panglima AB untuk berdikari dan memiliki kesinambungan operasional.Dia menambahkan: Poin kedua adalah penambahan kemampuan baru ke pasukan darat seperti yang dipersyaratkan oleh perubahan sifat unit-unit pasukan ini dengan nama senjata baru.Mengacu pada perubahan-perubahan yang dilakukan dalam angkatan darat dalam beberapa tahun terakhir, Amir Heydari mengatakan: Sesuai dengan permintaan Panglima Besar, pasukan darat telah diubah menjadi pasukan serang bergerak dan reaksi cepat, yaitu kekuatan dengan 100% mobilitas dan kekuatan serangan. Kekuatan seperti itu harus memiliki senjata dan perlengkapan yang memenuhi kebutuhan operasionalnya.Amir Heydari mengumumkan kerja sama angkatan darat dengan 102 perusahaan berbasis pengetahuan dan berkata: hasil kerja sama kami dengan perusahaan berbasis pengetahuan adalah menambah seribu 84 jenis peralatan dengan karakteristik tersebut ke angkatan darat.Meningkatkan jangkauan tempur helikopter AU hingga lebih dari 20 kmAmir Heydari menilai capaian angkatan darat di bidang peningkatan daya gerak sebagai capaian lain yang ditambahkan pada angkatan ini dan menegaskan: capaian angkatan darat di bidang mobilitas yang merupakan capaian yang direproduksi adalah salah satu capaian kita di bidang mobilitas.Merujuk pada karakteristik mobil keluarga Kian, ia menambahkan: Mobil keluarga Kian diproduksi di industri angkatan darat dan Kementerian Pertahanan. Reproduksi keluarga mobil Kian dimulai dari Kian 400 dan kami memproduksinya dalam versi Kian 500, 600 dan 700. Kian 800, sebagai anggota baru keluarga Kian, memiliki kekuatan tinggi dan dapat membawa tank sendirian dan menyebarkannya di daerah yang sulit dijangkau.Menambahkan 5 hingga 13 kemampuan ke tank baru Angkatan Darat Angkatan Darat / menjelaskan fitur Kian 800Komandan pasukan darat, mengacu pada sektor lapis baja dan tank Nezaja, menyatakan: Tank adalah senjata takdir dalam berbagai pertempuran, dan kami dapat mempersiapkan tank kami untuk berpartisipasi dalam perang di masa depan. Artinya, kami menambahkan kemampuan yang tidak dimiliki tank kami dan itu membuat mereka rentan di medan perang di masa depan. Menyukai; Perlindungan anti-lapis baja, perlindungan cerdas terhadap peluru kendali, intelijen dalam navigasi dan amunisi yang mereka gunakan.Dia melanjutkan: Kami dapat menambahkan dari 5 menjadi 13 kemampuan tank yang baru-baru ini ditambahkan ke pasukan darat di kamp Qaim Al Muhammad (A.S.) sehingga mereka dapat bertempur di medan perang dan mempertahankan diri. medan perang.Tank-tank angkatan bersenjata Iran tidak kurang dari tank-tank dunia saat iniDalam pidatonya, Amir Heydari menyebut tank sebagai platform tembakan bergerak dengan kemampuan khusus dan menyatakan: "Tank harus terus diperbarui dengan teknologi terbaru, seperti komputer yang Anda tingkatkan, jika tidak, tank akan segera menjadi usang". Jika jangkauan senjata tank satu negara kurang dari negara lain, itu dianggap hancur.Dia menambahkan: Saat ini, ada think tank di Angkatan Darat Angkatan Darat yang meneliti kemajuan bidang lapis baja dan kemampuan tank secara global dan menambah kemampuan tank untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi dunia.Tank Karar ditambahkan ke kekuatan darat tentaraKomandan pasukan darat menekankan: Saat ini, tank kita berada di ujung tombak teknologi dunia dan tidak hanya memiliki tank yang ada di dunia, tetapi dalam beberapa kasus, mereka juga memiliki lebih banyak kemampuan. Kami memiliki tank yang berbeda di angkatan darat, kami memiliki tank T-72 dan tank yang ditingkatkan. Tank Karar ditambahkan ke pasukan darat, yang memiliki kemampuan sangat tinggi.Amir Heydari melanjutkan dengan merujuk pada pertahanan udara dataran tinggi Angkatan Darat dan menyatakan: Hari ini kami memiliki peralatan yang membantu kami mempertahankan diri secara cerdas terhadap ancaman ketinggian dan serangan udara, yang juga disaksikan dalam aneksasi baru-baru ini.Dia juga mengumumkan pendirian pameran prestasi Angkatan Darat pada saat yang sama dengan penambahan perlengkapan baru untuk pasukan ini dan berkata: Selain perlengkapan yang ditambahkan ke Angkatan Darat, kami juga mengadakan pameran di kuil Qaim Al Muhammad (saw) dengan sekitar 500 sampai 600 Kami menampilkan seribu jenis suku cadang yang meningkatkan kelangsungan operasional kami di berbagai bidang.Berita terbaru tentang perkembangan drone angkatan darat Angkatan DaratKomandan angkatan darat mengumumkan tekad serius pasukan ini di bidang drone dan berkata: Angkatan darat, memahami posisi drone dalam perang di masa depan, telah secara serius menangani bidang drone dan menerimanya dengan tangan terbuka untuk kekuatan darat. Kami membuat unit drone dan, dengan izin dari otoritas yang lebih tinggi, kami memproduksi bagian drone di angkatan darat.Dia menambahkan: UAV dapat melakukan berbagai misi seperti intelijen, kehutanan, perusakan dan pengintaian dalam skala yang berbeda. Tentu saja, drone juga bisa berperan dalam membuat angkatan darat lebih gesit.Amir Heydari berkata tentang drone Angkatan Darat: Semua drone kami di Angkatan Darat adalah cerdas dan kami dapat menggunakannya dalam skala dan jangkauan yang berbeda. Drone ofensif kami dapat membawa dan menggunakan bom vertikal dan misil berlian, yang sangat akurat dan presisi.Penciptaan 227 pangkalan pelatihan untuk tentara oleh Angkatan Darat Angkatan DaratKomandan pasukan darat mengatakan: Kami mencoba untuk tidak memisahkan tentara dari spesialisasi mereka dan mempekerjakan setiap orang dalam keahliannya sehingga ketika dia keluar dari militer, dia akan melihat perbedaan pada hari pertama dibandingkan dengan ketika dia boleh pulang.Amir Heydari mengumumkan pendirian 227 pangkalan pelatihan keterampilan oleh Angkatan Darat di seluruh negeri dan menambahkan: Pangkalan ini lebih berkembang di Angkatan Darat dan sejauh ini kami telah mampu melatih 180.500 tentara. Semua jenis keterampilan otomotif, pertanian, beternak lebah dan lain-lain termasuk keterampilan tersebut yang ragamnya mencapai 225 jenis keterampilan.Dia menambahkan: Semua prajurit yang dilatih oleh kamp pelatihan keterampilan memiliki kemungkinan untuk menerima fasilitas untuk memulai pekerjaan mereka sendiri dan menciptakan lapangan kerja bagi mereka.[IT/r]