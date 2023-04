Sayyid Nasrallah Mengancam Netanyahu: Kamu Akan Lihat!

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menanggapi ancaman perdana menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dengan mengatakan hal serupa dengan nada mengintimidasi, "Kamu Akan Melihat!"

Sayyid Nasrallah abstain mengomentari tembakan rudal dari Lebanon Selatan di pemukiman Zionis, menekankan bahwa meyakinkan musuh Zionis dilarang.Hizbullah akan memilih untuk diam dan menghindari mengklarifikasi tembakan rudal dari Lebanon Selatan untuk membuat Zionis 'Israel' bingung dan ketakutan, menurut Pemimpin Perlawanan.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa Zionis Israel sendiri mengakui bahwa tanggapan terhadap tembakan rudal dari Lebanon lemah karena keseimbangan pencegahan yang dipertahankan oleh Perlawanan, menyoroti refleksi strategis dari keinginan Zionis untuk menghindari bentrokan langsung dengan Hizbullah.“Zionis Israel membanggakan satu-satunya pencapaian untuk menghindari bentrokan langsung dengan Hizbullah.”Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa serangan Zionis Israel tidak menargetkan situs mana pun untuk Hizbullah atau Hamas, tetapi saluran irigasi dan perkebunan pisang dihantam.Sayyid Nasrullah menyatakan bahwa semua ancaman Zionis Israel tidak berguna, melainkan memperkuat komitmen Perlawanan untuk mengumpulkan semua kemampuan yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan pencegahan dan menghadapi setiap agresi Zionis di Lebanon.Setiap serangan Zionis di wilayah Lebanon atau siapa pun yang hadir di Lebanon akan ditanggapi tanpa ragu-ragu, kata Sayyid Nasrallah.Berpidato di upacara pusat Hizbullah yang menandai Hari Quds Internasional di Dahiyeh Beirut, Sayyid Nasrallah memperingatkan Zionis Israel atas kebodohan apa pun terhadap Masjid Al-Aqsa, Al-Quds, Tepi Barat, Gaza, Lebanon atau Suriah dapat menyebabkan perang habis-habisan di seluruh dunia. wilayah.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa Imam Khomeini mengumumkan Hari Internasional Al-Quds lebih dari 40 tahun yang lalu untuk menjadi kesempatan menyuarakan dan mengekspresikan solidaritas dengan Palestina.Sayyid Nasrallah mengindikasikan bahwa menandai Hari Internasional Al-Quds mengirimkan pesan solidaritas dengan mengorbankan rakyat Palestina, menambahkan bahwa Muslim dan Kristen serta Masjid Al-Aqsa dan Gereja Kebangkitan di Palestina tidak dibiarkan sendiri.Sayyid Nasrullah menunjukkan bahwa Peringatan Hari Internasional Al-Quds juga ditujukan untuk mengintimidasi Zionis Israel yang merasa khawatir dan telah membuat ancaman kosong ke semua negara sekitarnya.Sekretaris Jenderal Hizbullah menyoroti perkembangan yang terjadi sejak Hari Al-Quds tahun lalu dan meninjau pengaruhnya terhadap perjuangan Palestina.Pertama-tama, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi resesi hegemoni AS di seluruh dunia, menyoroti sampel Venezuela.Amerika terpaksa mundur di Venezuela setelah pengepungan politik dan ekonomi, menurut Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah mengindikasikan bahwa salah satu faktor terpenting di balik perubahan regional adalah tonggak kekalahan AS di Afghanistan, “yang diratapi oleh para pejabat Zionis Israel”.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa Zionis ‘Israel’, negara-negara Teluk, dan negara-negara kawasan lainnya telah menjadi yakin bahwa AS tidak dapat diandalkan untuk perlindungan, menambahkan bahwa beberapa negara Arab telah mulai mempertimbangkan dialog dan kesepakatan sebagai cara untuk menjaga stabilitas kawasan.Sayyid Nasrallah mencatat bahwa AS sekarang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Rusia dan China lebih dari Asia Timur dan Timur Tengah, menambahkan bahwa ini mengkhawatirkan Zionis Israel.Perkembangan seperti itu bergerak menuju sistem dunia multipolar yang tidak dapat diatur oleh AS sendiri, menurut Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa pemerintah AS bergerak sesuai dengan kepentingannya, menambahkan bahwa ia bahkan memberlakukan kesepakatan normalisasi pada negara-negara Arab dan bahwa pejabat Israel secara keliru mengklaim bahwa mereka telah membuat "pencapaian" ini.Penurunan politik AS akan menyebabkan penurunan kesepakatan normalisasi serta kekuatan pencegahan dan status strategis Zionis Israel.Munculnya poros perlawanan yang kuat dari perang global yang dijalankan oleh AS yang mempekerjakan negara dan organisasi kriminal akan mempengaruhi konflik dengan musuh Israel, kata Sayyid Nasrallah, mengingat pertaruhan pada runtuhnya koalisi Perlawanan.Sayyid Nasrallah menyoroti pemulihan Suriah dan pemulihan hubungan diplomatiknya dengan sejumlah negara Arab, termasuk Aljazair, Tunisia, Saudi, UEA, dan Mesir, juga menyebutkan masalah kembalinya Suriah ke Liga Arab dan upaya Turki untuk menormalisasi hubungan dengan Damaskus.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa Yaman, yang telah kami dukung sejak awal perang tahun 2015, menyaksikan perkembangan positif terkait pembicaraan damai, mencatat bahwa hal ini akan memberikan efek positif pada poros perlawanan, Palestina dan Al-Quds.Kepala Hizbullah memuji kembalinya Aljazair untuk mendukung perjuangan Palestina yang ditunjukkan dengan pengusiran delegasi Zionis dari KTT Uni Afrika,Sayyid Nasrallah menyoroti pemulihan Irak yang cukup besar dari krisisnya, menambahkan bahwa poros perlawanan bertaruh pada dukungan rakyat Irak untuk perjuangan Palestina dan menggarisbawahi kemampuan manusia dan materialistis mereka yang luar biasa.Sayyid Nasrallah juga menyebutkan perkembangan dan ketabahan Iran dalam menghadapi pengepungan, isolasi dan kerusuhan sepele baru-baru ini, menambahkan bahwa perjanjian Iran-Saudi dengan cepat mulai menunjukkan hasil yang positif.Sayyid Nasrallah mengindikasikan bahwa pakta Iran-KSA menggagalkan skema normalisasi dan plot Zionis Israel untuk membentuk koalisi melawan Iran, menambahkan bahwa konsentrasi serangan terhadap Republik Islam disebabkan oleh fakta bahwa itu adalah pendukung utama negara-negara regional dan gerakan perlawanan. .Pemimpin Hizbullah mengindikasikan keretakan baru-baru ini yang muncul di entitas Zionis atas amandemen yudisial yang mencerminkan perang eksistensial yang dilancarkan oleh Netanyahu dan kelompok kanan melawan partai politik lainnya.Perang ini akan berubah menjadi berdarah seandainya pemerintah AS tidak ikut campur beberapa minggu yang lalu untuk mencegah eskalasi yang akan mengancam tentara, pengusaha dan semua masyarakat Zionis, menurut Sayyid Nasrallah, yang juga menyoroti kurangnya kepercayaan pada tentara Zionis Israel dan kesiapan militer untuk berkorban demi entitas pendudukan.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa meningkatnya perlawanan bersenjata di Tepi Barat, ketabahan rakyat, pengorbanan dan dukungan kepada para pejuang perlawanan di dalam dan di luar Palestina, partisipasi pemuda (Lone Wolves) dalam bentrokan heroik dengan pasukan pendudukan Zionis terlepas dari perbedaan kemampuan, kegigihan militer dan desakan Palestina untuk membela Masjid Al-Aqsa terlepas dari agresi Zionis Israel versus kebingungan dan ketakutan Zionis, dan meningkatnya kemampuan perlawanan di Gaza telah mempertahankan kepastian kemenangan.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa Suriah mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan tanggapan terhadap serangan Israel karena unit tentaranya dikerahkan sepanjang ratusan kilometer untuk menghadapi kelompok teroris, memperingatkan musuh Israel harus berhati-hati bahwa Suriah dapat menyingkirkan formula saat ini dan menanggapi dengan cara yang sama. waktu tertentu untuk serangan zionis.Tepi BaratSekretaris Jenderal Hizbullah menegaskan kembali bahwa Tepi Barat memang perisai Masjid Al-Quds dan Al-Aqsa, menyerukan untuk mendukung Tepi Barat dan perlawanannya secara finansial dan militer untuk mempertahankan ketabahannya.Sayyid Nasrallah menegaskan bahwa semua yang dapat mengirimkan senjata ke Tepi Barat, harus melakukan itu, menambahkan bahwa dukungan politik yang diberikan oleh negara-negara Arab dan Muslim juga penting.Sayyid Nasrallah memperingatkan AS dan Zionis 'Israel' terhadap kebodohan apa pun di kawasan itu yang akan menyebabkan perang besar, memperingatkan musuh Zionis agar tidak merusak kesucian Islam dan Kristen di Palestina.[IT/r]