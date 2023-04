Ketidakmampuan Intelijen Amerika Melawan IRGC; Hadiah $15 juta untuk Informasi Keuangan

IslamTimes - Kantor Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan hadiah $15 juta untuk memperoleh informasi keuangan tentang Korps Pengawal Revolusi Islam, dalam tindakan yang menunjukkan pengakuan atas kelemahan aparat mata-mata dengan membuat tuduhan terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam.

Halaman "Hadiah untuk Keadilan" dari Kantor Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan hadiah sebesar 15 juta dolar dalam tweet baru untuk informasi tentang jaringan keuangan Korps Penjaga Revolusi Islam. .Departemen ini mengklaim bahwa untuk menghentikan apa yang disebut kantor ini sebagai teroris, diperlukan bantuan untuk mengidentifikasi jalur keuangan IRGC.Pengumuman ini juga telah dipublikasikan di situs web Kantor Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri AS.Menurut pengumuman di situs kantor ini, pihaknya akan menetapkan hadiah hingga 15 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada gangguan mekanisme keuangan Korps Pengawal Revolusi Islam dan semua cabangnya, termasuk Pasukan Quds.Korps Pengawal Revolusi Islam, ASDepartemen Luar Negeri AS telah menerbitkan perincian berikut untuk informasi tentang sumber pendapatan IRGC:- Rencana keuangan ilegal IRGC, termasuk minyak demi uangPerusahaan yang terlibat dalam kegiatan internasional atas nama IRGCLembaga atau orang yang membantu Korps Pengawal Revolusi Islam dalam menghindari sanksi ASLembaga keuangan resmi yang berbisnis dengan Korps Pengawal Revolusi Islam- Bagaimana cara mentransfer dana dan peralatan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam ke pasukan proksi dan milisiDonor atau fasilitator keuangan IRGCLembaga keuangan atau bursa yang memfasilitasi transaksi IRGCBisnis atau investasi di bawah kepemilikan atau kendali IRGC atau pemodalnya- Perusahaan yang membeli teknologi penggunaan ganda internasional atas nama Korps Pengawal Revolusi Islam- Konspirasi kriminal yang melibatkan anggota dan pendukung IRGC yang menguntungkan organisasi ini secara finansial.Sebelumnya, lebih dari 130 anggota Kongres Amerika (kelompok bipartisan) menandatangani surat bersama yang meminta Uni Eropa untuk memperkenalkan Korps Pengawal Revolusi Iran sebagai organisasi teroris.Tindakan ini terjadi setelah Parlemen Eropa baru-baru ini mengesahkan mosi tidak mengikat yang menyerukan agar IRGC dimasukkan dalam daftar yang disebut organisasi teroris Uni Eropa.Namun, satu hari setelah mosi tersebut disetujui, Josep Burrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengatakan bahwa tindakan seperti itu terhadap IRGC akan membutuhkan keputusan pengadilan.Tindakan Parlemen Eropa menghasilkan reaksi tegas dari otoritas Iran, yang memperingatkan tindakan balasan jika ada tindakan terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam.[IT/r]