Bocoran Pentagon: Beijing Akan Mengambil Kendali Awal atas Langit Taiwan 

IslamTimes - Washington memiliki kekhawatiran atas kemampuan Taiwan untuk mempertahankan diri jika terjadi serangan dari Beijing, menurut dokumen yang bocor yang mengguncang infrastruktur intelijen militer AS, Washington Post melaporkan pada hari Sabtu (16/4).

Hanya setengah dari armada udara pulau itu yang dapat secara efektif menyerang angkatan udara China, menurut WaPoMenanggapi kekhawatiran yang diuraikan dalam dokumen tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kepada Post bahwa pihaknya “menghormati pendapat luar tentang kesiapan militernya” tetapi protokol pertahanannya “dibangun dengan hati-hati berdasarkan ancaman musuh.”Koran-koran, yang diduga diunggah ke forum web game oleh seorang Pengawal Nasional AS berusia 21 tahun, menunjukkan bahwa Beijing kemungkinan besar akan mendapatkan supremasi udara awal atas Taiwan jika terjadi konflik di sekitar Selat Taiwan.Penilaian Pentagon yang bocor juga menunjukkan bahwa kepemimpinan militer Taipei memiliki keraguan seputar kemampuannya sendiri untuk “mendeteksi peluncuran rudal secara akurat,” dan bahwa hanya sekitar 50% dari pesawatnya yang mampu secara efektif melawan angkatan udara Beijing yang lebih maju.Taktik China untuk mengaburkan pergerakan perangkat keras militer dalam infrastruktur sipil – seperti feri penumpang – telah menghambat upaya pengumpulan-intelijen AS, klaim laporan itu.Pentagon mengkritik kesiapan pertahanan Taiwan, menurut bocoran tersebut, terutama yang berkaitan dengan masalah dalam merelokasi aset militer Taiwan agar tidak terlalu rentan terhadap serangan udara. Washington Post menambahkan, juga prihatin dengan prospek Taiwan menerjemahkan latihan militernya ke dalam skenario aksi langsung dunia nyata.Namun, Kementerian Pertahanan Taiwan menambahkan dalam pernyataannya kepada Post bahwa pasukan militernya “benar-benar mampu, bertekad, dan percaya diri” bahwa mereka dapat memastikan keamanan di pulau itu.Laporan yang memberatkan tentang efisiensi pertahanan Taiwan datang beberapa hari setelah mengadakan latihan militer di mana dia merencanakan serangkaian tanggapan terhadap serangan rudal dan senjata kimia. Ini terjadi setelah Beijing melakukan latihannya sendiri, yang dilaporkan termasuk skenario yang melibatkan 'pengepungan' pulau itu.Kekhawatiran Washington mengenai masalah keamanan Taipei yang tampak bertepatan dengan frustrasi di Beijing tentang campur tangan AS di wilayah tersebut. China meningkatkan latihan militernya tahun lalu setelah kunjungan ke Taiwan oleh Ketua DPR saat itu Nancy Pelosi, sementara Beijing juga mengungkapkan kemarahannya ketika pemimpin pulau itu, Tsai Ing-wen, mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR saat ini Kevin McCarthy di California awal bulan ini.Beijing, yang memandang Tsai sebagai separatis, menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang suatu hari akan dikembalikan ke pemerintahan penuh. Washington secara diplomatis mengakui posisi Beijing bahwa hanya ada satu pemerintah China di bawah kebijakan 'Satu China', meskipun telah mempertahankan hubungan tidak resmi dengan pulau itu. Pemerintahan Biden juga menyarankan akan membantu Taiwan seandainya China berusaha merebutnya dengan paksa.[IT/r]