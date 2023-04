Makalah yang Dideklasifikasi: Mantan Presiden Meksiko Bekerja untuk CIA 

IslamTimes - Mantan presiden Meksiko Jose Lopez Portillo, yang memimpin negara itu dari tahun 1976 hingga 1982, adalah aset Badan Intelijen Pusat [CIA], menurut kumpulan dokumen baru yang tidak diklasifikasikan yang diterbitkan oleh Arsip Nasional AS.

Di antara surat-surat itu, terkait dengan penyelidikan CIA atas pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1963, terdapat sebuah memo dari pertemuan agen CIA pada tanggal 29 November 1976.Dalam diskusi tersebut, pejabat intelijen AS Bill Sturbitts memberi tahu rekan-rekannya bahwa "Meksiko akan segera memiliki presiden baru, seorang pria yang telah mengendalikan Penghubung selama beberapa tahun."Lopez Portillo tidak disebutkan namanya dalam memo itu, tetapi pertemuan itu terjadi hanya beberapa hari sebelum dia secara resmi menjabat sebagai presiden.Dia mencalonkan diri awal tahun itu sebagai kandidat tunggal dari Partai Revolusioner Institusional, yang memerintah negara itu dari tahun 1929 hingga 2000. Lopez Portillo meninggal pada tahun 2004 pada usia 83 tahun.Pertemuan yang dijelaskan dalam memo itu didedikasikan untuk rilis yang diharapkan pada pertengahan Desember 1976 makalah dari penyelidikan CIA terhadap Lee Harvey Oswald - orang yang dihukum karena pembunuhan JFK. Oswald telah mengunjungi Meksiko tak lama sebelum tembakan fatal ditembakkan di Dallas, dan intelijen AS kemudian melakukan pengawasan besar-besaran dan operasi penyadapan telepon di negara tersebut.Pihak berwenang menyimpulkan bahwa veteran Marinir itu menembak presiden dari jendela lantai enam di gedung terdekat saat iring-iringan mobil presiden lewat. Oswald membantah tuduhan tersebut, mengatakan kepada media bahwa dia adalah seorang "patsy". Dia ditembak mati dua hari setelah pembunuhan JFK saat dalam tahanan polisi. Pembunuh Oswald, Jack Ruby, dijatuhi hukuman mati, tetapi meninggal karena kanker paru-paru saat di penjara.Sturbitts mengatakan selama pertemuan tahun 1976 bahwa pemimpin baru Meksiko “dapat diharapkan untuk tidak memandang baik publisitas hubungan itu” dengan CIA, menurut surat kabar yang telah dideklasifikasi.Lopez Portillo menjadi mantan presiden Meksiko keempat yang disebut sebagai aset intelijen AS. Tiga lainnya adalah Luis Echeverria, yang menjabat antara tahun 1970 dan 1976, Gustavo Diaz Ordaz [1964-1970] dan Adolfo Lopez Mateos [1958-1964].[IT/r]