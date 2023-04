WSJ: Mantan Teknisi Angkatan Laut AS Di Balik Kolektif Twitter Pro-Rusia

IslamTimes - Seorang mantan perwira Angkatan Laut AS berusia 37 tahun adalah wajah dari kolektif online pro-Rusia 'Donbass Devushka', lapor Wall Street Journal [WSJ]. Surat kabar tersebut telah mendukung klaim yang dibuat oleh gerakan online pro-Ukraina NAFO, setelah penyelidikan mereka terhadap kolektif tersebut.

“Donbass Devushka” ["Donbass Girl"] dilaporkan merupakan kelompok yang terdiri dari 15 orang yang dipimpin oleh Sarah Bils, mantan teknisi elektronik penerbangan tamtama AS. WSJ mewawancarai Bils tentang peran kunci yang dimainkan kolektif dalam menyebarkan materi rahasia AS yang mengungkap mata-mata dan posisi AS di Ukraina – umumnya dikenal sebagai kebocoran Pentagon.Menyusul penyelidikan online yang melibatkan Bellingcat yang didanai pemerintah AS, Penerbang Kelas Satu AS Jack Teixeira didakwa dengan menyebarkan kebocoran Pentagon secara tidak benar. Sementara akun Donbass Devushka tampaknya termasuk yang pertama membagikan beberapa dokumen, Bils mengklaim dia tidak melanggar undang-undang AS dan administrator grup lain memposting file tersebut.“Saya jelas tahu gravitasi dari materi rahasia yang sangat rahasia. Kami tidak membocorkannya, ”katanya kepada WSJ.Bils bertugas di pangkalan udara angkatan laut AS di Pulau Whidbey hingga November lalu dan dipromosikan ke peringkat E-7 pada akhir 2022, kata laporan itu. Dia diberhentikan dengan hormat dan dengan pangkat lebih rendah dari E-5, meskipun alasan penurunan pangkatnya tidak jelas. Dia mengklaim dalam wawancara bahwa dia pergi karena alasan medis setelah menderita PTSD. Posisinya memberinya akses ke beberapa informasi rahasia.Sebuah laporan berita lokal dari September 2021 menyebutkan seorang Sarah Bils, 36, terlibat dalam tabrakan berkecepatan tinggi di Pulau Whidbey, di mana dua penduduk lokal di mobil lain terluka.Bils mengklaim memiliki warisan Rusia dan Yahudi dan bahkan berbicara dengan aksen Rusia di podcast yang dia bawakan. Identitasnya sebagai "gadis Yankee biasa, yang tinggal di Pelabuhan Oak" dilaporkan di utas Twitter pada hari Minggu oleh Pekka Kallioniemi, yang merupakan rekan di University of Tampere di Finlandia. Dia memuji NAFO, sebuah gerakan online pro-Kiev yang terkenal dengan penggunaan gambar anjing Shiba Inu dan taktik trolling, karena mengajaknya jalan-jalan.Kallioniemi mencap Bils sebagai "grifter" dan menuduh bahwa dia menjalankan propaganda untuk donasi. Dia menyangkal kepada WSJ bahwa dia telah mengirim uang ke militer Rusia, yang akan melanggar sanksi AS. Jumlah uang “kecil” yang dia kumpulkan digunakan untuk mendanai operasi kolektif dan untuk amal di Serbia, Pakistan, Somalia, Suriah, dan wilayah Palestina, klaimnya.[IT/r]