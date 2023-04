Jubir: Pentagon Tidak Tahu Berapa Banyak Dokumen yang Bocor 

IslamTimes - Departemen Pertahanan AS masih berusaha untuk "memahami ruang lingkup dan skala" dari kebocoran dokumen yang melihat sekumpulan informasi rahasia yang diposting secara online, kata seorang juru bicara kepada wartawan pada hari Senin (17/4).

Saat pengungkapan baru menghantam media setiap hari, Departemen Pertahanan mengatakan kepada publik untuk bersiap-siap.“Kami akan terus mencari dokumen secara online,” kata Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh dalam sebuah pengarahan. Singh menambahkan bahwa Pentagon tidak "memiliki jumlah spesifik" dokumen bocor yang teridentifikasi, dan bahwa "ruang lingkup dan skala" kebocoran "adalah sesuatu yang masih kami nilai."Dokumen-dokumen tersebut muncul di server Discord di beberapa titik dalam sebulan terakhir, sebelum menyebar ke internet yang lebih luas dan menarik perhatian media arus utama. Tersangka pembocor, seorang pilot berusia 21 tahun di Massachusetts Air National Guard bernama Jack Teixeira, ditangkap oleh FBI pada hari Kamis setelah New York Times menerbitkan identitasnya.File yang diduga dibocorkan oleh tersangka mengungkapkan bahwa pasukan khusus AS dan NATO aktif di Ukraina, bahwa korban di Ukraina lebih tinggi daripada yang diakui secara publik oleh pejabat AS, bahwa pasukan Kiev kekurangan amunisi, dan bahwa AS telah memata-matai sekutunya selama konflik. . Pejabat AS telah menolak banyak file yang bocor sebagai palsu atau direkayasa.Outlet media yang sama – New York Times dan Washington Post – yang mencetak identitas pembocor terus menerbitkan informasi dari dokumen tersebut setelah penangkapannya. File dari kebocoran yang dikutip oleh Newsweek pada hari Minggu mengungkapkan tanggal dimulainya serangan musim semi Ukraina yang akan datang terhadap pasukan Rusia.Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah menanggapi kebocoran tersebut dengan mengumumkan tinjauan keamanan internal untuk "mencegah insiden semacam ini terjadi lagi," yang paling dekat dengan seorang pejabat tinggi pertahanan untuk mengkonfirmasi keaslian dokumen tersebut. Sebelumnya, Pentagon hanya akan mengatakan bahwa beberapa file “tampak… mirip dalam format” dengan pengarahan intelijennya.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat bahwa Moskow telah memeriksa dokumen yang bocor. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menyarankan bahwa beberapa file mungkin telah bocor sebagai bagian dari kampanye "penipuan" Barat yang bertujuan meremehkan kemampuan militer Ukraina menjelang serangan Kiev yang dikabarkan.[IT/r]