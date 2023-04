Laporan: AS Akan Menjual 400 Rudal Harpoon Anti-Kapal ke Taiwan untuk Menangkis 'Invasi' China

IslamTimes - Pada tanggal 7 April, Angkatan Laut AS memberikan The Boing Co. $1,17 miliar untuk memasok 400 rudal Harpoon dan peralatan pendukung terkait kepada penerima yang tidak disebutkan namanya dengan hampir $630 juta dicadangkan untuk Penjualan Militer Asing, menurut Departemen Pertahanan.

Kontrak tersebut akan menjadi penjualan pertama Harpoon versi seluler yang diluncurkan di darat ke Taiwan, menurut presiden Dewan Rupert Hammond-Chambers, sementara orang-orang yang mengetahuinya mengkonfirmasi bahwa penjualan itu untuk Taipei, kata laporan itu pada hari Senin (17/4).Pemberian kontrak akan menyelesaikan penjualan 100 Harpoon Coastal Defense Systems (HCDS) senilai $2,37 miliar, 400 Harpoon Block II Surface Launched Missiles, dan 25 truk radar yang disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS pada Oktober 2020. Pada Maret 2022, Angkatan Laut memberikan kontrak untuk 100 peluncur dan 25 radar dan bukan untuk rudal.Dengan demikian, Departemen Pertahanan membutuhkan waktu hampir dua setengah tahun untuk memberikan kontrak untuk produksi dan pengiriman rudal Harpoon untuk Taiwan, sementara jumlah total simpanan senjata Taiwan hampir mencapai $19 miliar.Sebelumnya pada bulan April, media AS melaporkan bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin sedang mempertimbangkan lebih dari 80 rekomendasi internal dari tim yang bertugas mempercepat proses penjualan militer luar negeri Pentagon, dengan backlog senjata Taiwan menjadi salah satu alasan utama untuk reformasi.[IT/r]