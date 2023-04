Pertempuran Berkecamuk di Sudan Di Tengah Laporan yang Bertentangan tentang Gencatan Senjata

IslamTimes - Tembakan bergema di ibu kota Sudan, Khartoum, untuk hari keempat pada hari Selasa (18/4), di tengah laporan yang saling bertentangan tentang gencatan senjata 24 jam.

Angkatan Darat Sudan mengatakan telah menolak seruan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat untuk gencatan senjata kemanusiaan 24 jam pada hari Selasa, menandakan tidak ada penghentian dalam empat hari pertempuran yang telah menewaskan sedikitnya 185 orang dan melukai lebih dari 1.800 lainnya.Tentara Sudan dalam sebuah pernyataan menuduh R.S.F. mencoba menggunakan gencatan senjata "untuk menutupi kekalahan telak yang akan diterimanya dalam beberapa jam". Tapi tidak jelas siapa yang mengendalikan negara, atau siapa dari dua kekuatan duel yang lebih unggul dalam menyebarkan kekerasan.Meskipun tentara mengatakan setelah R.S.F. mengumumkan bahwa mereka tidak mengetahui tentang gencatan senjata, Al Jazira melaporkan bahwa panglima militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, telah menyetujui kesepakatan tersebut.Sementara itu, Al-Arabiya melaporkan bahwa gencatan senjata akan dimulai pukul 18.00. (1600 GMT) dan tidak akan melampaui 24 jam yang disepakati, mengutip Jenderal Angkatan Darat Shams el-Din Kabbashi, seorang anggota dewan militer yang berkuasa di Sudan, mengatakan.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan kontak terpisah dengan panglima militer dan kepala paramiliter RSF, memohon gencatan senjata 24 jam "untuk memungkinkan orang Sudan bersatu kembali dengan aman dengan keluarga" dan memberi mereka bantuan.Blinken, berbicara di Jepang, mengatakan sebuah konvoi diplomatik AS diserang pada hari Senin dalam serangan nyata oleh para pejuang yang terkait dengan RSF, menambahkan bahwa semua orang dalam konvoi itu aman. Dia menyebut insiden itu "sembrono" dan mengatakan setiap serangan atau ancaman terhadap diplomat AS tidak dapat diterima.Kelompok paramiliter yang kuat memposting pernyataan video di Twitter pada hari Selasa yang tampaknya menunjukkan para pejuang bersenjata berkumpul di luar istana presiden di ibukota Sudan, Khartoum.Meskipun pejuang R.S.F. mengklaim dalam video telah merebut Khartoum, pertempuran yang sedang berlangsung di ibu kota dan di seluruh Sudan menunjukkan bahwa baik mereka, maupun saingan mereka, Tentara Sudan, tidak memegang kendali pemerintahan.[IT/r]