AS Setuju Meng-upgrade Pesawat F-16 Turki meskipun Ada Perselisihan NATO atas Aksesi Swedia

IslamTimes - Amerika Serikat telah setuju untuk meng-upgrade pesawat F-16 Turki meskipun berselisih dengan Ankara tentang Swedia yang bergabung dengan NATO.

Pada hari Senin(17/4), Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan perangkat lunak ke Turki untuk memperbarui avionik armada F-16 yang diperkirakan berkekuatan 200 orang.Departemen Luar Negeri mengatakan peningkatan tersebut mencakup peningkatan dalam komunikasi dan program keamanan seperti sistem penghindaran darat.Ia menyebut peningkatan pesawat, yang telah beroperasi selama lebih dari 35 tahun, sebagai “masalah interoperabilitas dan keselamatan dasar penerbangan” baik untuk Turki maupun sekutunya.Turki juga ingin membeli 40 F-16 baru dari AS, tetapi beberapa anggota Kongres AS menentang penjualan tersebut karena perselisihan antara Turki, Finlandia dan Swedia mengenai keanggotaan NATO di dua negara Nordik.Turki menyetujui masuknya Finlandia ke NATO awal bulan ini.Kritikus Ankara di Capitol Hill mengatakan penjualan F-16 harus ditunda sampai Turki menyetujui keanggotaan Swedia di NATO.Namun, Turki menuduh Swedia memberikan tempat berlindung yang aman bagi pasukan ekstremis yang terkait dengan kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.Sementara itu, NATO membutuhkan persetujuan bulat untuk menerima anggota baru.Sebelum keputusan untuk membeli lebih banyak F-16, Ankara ingin membeli pesawat tempur AS generasi berikutnya.Turki telah merencanakan untuk membeli pesawat jet tempur F-35 yang lebih baru dari Amerika Serikat. Namun, AS menarik diri dari kesepakatan pesawat F-35 antara Washington dan Ankara setelah Turki mengumumkan keputusannya untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.Dalam langkah kontroversial melawan sekutu NATO-nya, AS bahkan menjatuhkan sanksi pada industri pertahanan Turki atas pembelian rudal S-400.Meskipun Washington menentang keras akuisisi unit pertahanan udara canggih oleh Ankara, Turki melanjutkan kesepakatan untuk membeli sistem pertahanan S-400 Rusia.Dalam wawancara dengan CBS News, yang direkam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada September 2021, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menunjukkan bahwa penolakan Washington untuk menjual sistem Patriot kepada Turki sebagai alternatif telah mendorong Ankara untuk membeli sistem Rusia. .Turki menjadi negara anggota NATO pertama yang membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia.[IT/r]