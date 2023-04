Mantan Presiden Rusia Mengecam Kelalaian Nuklir Blinken

IslamTimes - Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengecam Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken setelah diplomat itu meratapi penderitaan rakyat Jepang akibat bom atom sambil tidak menyebutkan bahwa negaranya telah melakukan serangan tersebut.

Diplomat top AS mengkritik yang lain sambil tidak menyebutkan bahwa negaranya telah menggunakan bom atom melawan JepangMenyusul pertemuan puncak menteri luar negeri G7 di kota Karuizawa Jepang pada hari Selasa (18/3), Blinken ditanya apakah ada "kemajuan nyata" menuju gagasan dunia yang bebas senjata nuklir.Jepang adalah ketua G7 saat ini dan akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin di Hiroshima pada bulan Mei.Blinken berkomentar bahwa Hiroshima dan Nagasaki menawarkan "pengingat paling kuat akan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan penderitaan manusia yang luar biasa yang dialami rakyat Jepang sebagai akibat dari pengeboman atom tahun 1945."AS menjatuhkan bom nuklir di kedua kota tersebut pada tahap akhir Perang Dunia II, membuka jalan bagi pendudukan penuh Jepang oleh pasukan Amerika dan melemahkan aksi militer oleh Uni Soviet.Blinken "tidak menyebutkan bangsanya, yang melakukan kejahatan ini," kata mantan pemimpin Rusia Medvedev menanggapi pernyataan tersebut.Apa yang perlu Anda ketahui tentang perjanjian nuklir AS-Rusia yang ditangguhkan Moskow“Betapa liciknya mereka. Mereka menggunakan senjata nuklir, tapi tidak menyesalinya,” tambah pejabat tersebut, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia.Dalam sambutannya di Jepang, Blinken menjelaskan bahwa para menteri luar negeri G7 telah membahas nonproliferasi nuklir dan pengendalian senjata pada hari terakhir pertemuan puncak mereka.Dia mengkritik negara-negara yang dia klaim sebagai "ancaman nuklir", termasuk Korea Utara, Iran, Rusia, dan China. Moskow menjadi sasaran diplomat AS karena penangguhan perjanjian START Baru dan dianggap sebagai "retorika nuklir yang tidak bertanggung jawab", sementara Beijing dikutuk karena diduga melakukan "penumpukan persenjataan nuklirnya sendiri yang tidak jelas dan cepat".START Baru adalah perjanjian era Perang Dingin terakhir antara Washington dan Moskow tentang pengendalian senjata nuklir. Moskow menangguhkan partisipasinya pada Februari, mengklaim bahwa AS telah melarang inspektur Rusia mengunjungi situs nuklir dan bahwa Washington menggunakan Ukraina untuk menyerang pasukan nuklir Rusia.Presiden Rusia Vladimir Putin mencatat bahwa perjanjian itu telah ditandatangani pada saat AS dan sekutunya, termasuk kekuatan nuklir Prancis dan Inggris, tidak berusaha untuk menimbulkan "kekalahan strategis" di Moskow.[IT/r]