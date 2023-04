Oliver Vargas: Perjalanan Lula ke China Bukti Amerika Latin Tak Lagi Didominasi AS

Islam Times - Presiden Brasil telah menegaskan peran negaranya sebagai pemain dengan haknya sendiri di dunia multipolar baru, tulis Oliver Vargas, jurnalis berbasis di Amerika Latin, dalam sebuah opini yang dimuat di Russia Today pada hari Selasa.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva baru saja kembali dari perjalanannya yang sangat dinantikan dan sukses ke China, membangkitkan optimisme dan antusiasme untuk meningkatkan peran Amerika Latin saat keluar dari bayang-bayang AS.Upacara penyambutan Presiden China Xi Jinping adalah tanda pertama bahwa perjalanan itu akan sukses bagi semua orang yang terlibat. Saat dia dan Lula berjalan di karpet merah, band militer China memainkan lagu 'Novo Tempo', sebuah lagu Brasil tahun 80-an yang terkait dengan protes terhadap kediktatoran yang didukung AS pada waktu itu.Di balik pintu tertutup, 15 perjanjian bilateral dan nota kesepahaman ditandatangani, termasuk kesepakatan investasi, rencana penelitian dan pengembangan, standar pangan, kantor berita negara, transfer teknologi, dan kerja sama pembangunan Satelit Sumber Daya Bumi China-Brasil ketujuh (CBERS). Pertemuan tersebut dibangun di atas kemitraan strategis selama bertahun-tahun. China menggusur AS sebagai mitra dagang terbesar Brasil pada tahun 2009, dan acara tersebut adalah tentang memperdalam proses tersebut.Namun, aspek paling menarik dari kunjungan tersebut adalah nada pernyataan publik oleh kedua pemimpin, karena melampaui basa-basi diplomatik dan menunjukkan komitmen jelas kedua negara dalam mengambil peran kepemimpinan yang akan menantang dominasi unipolar Washington selama bertahun-tahun.“Saya bertanya-tanya setiap malam mengapa semua negara dipaksa melakukan perdagangan mereka dengan dolar. Mengapa kita tidak dapat melakukan perdagangan yang didukung oleh mata uang kita?” kata Lula di sebuah acara di Shanghai.Konflik di Ukraina juga masuk dalam agenda, dan Lula memperjelas bahwa AS menyalurkan senjata senilai miliaran dolar ke rezim Kiev justru meningkatkan, bukannya menenangkan konflik.Dia berkomentar, “Amerika Serikat perlu berhenti memberi insentif perang dan mulai berbicara tentang perdamaian. Uni Eropa perlu mulai berbicara tentang perdamaian.”Kunjungan ini menandai awal hubungan lebih dekat antara Amerika Latin dan mereka yang menantang dominasi AS di panggung internasional. Setelah Lula kembali, agenda besar berikutnya adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, yang akan memulai tur Amerika Latin di mana dia juga akan mengunjungi Venezuela, Kuba, dan Nikaragua.Kunjungan Lavrov akan menjadi kesempatan untuk membahas bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama Rusia dan Amerika Latin, seperti perdagangan, investasi, energi, dan pertahanan. Dia juga akan berusaha memperkuat ikatan budaya pada saat Washington mempromosikan xenofobia terhadap Rusia dan budaya Rusia secara global.Keberhasilan perjalanan Lula ke China jelas akan menambah langkah pemerintah Amerika Latin yang akan menerima delegasi resmi Rusia minggu ini. Kerja sama saling menguntungkan yang dimungkinkan dengan China dan Rusia sangat kontras dengan sikap arogan dan intervensionisme yang ditawarkan oleh AS.Namun, Amerika Latin bukanlah peserta pasif dalam proses membangun dunia multipolar. Wilayah ini mengambil peran utama dalam proses tersebut. Mantan presiden Brasil dan sekutu Lula, Dilma Rousseff – yang juga menjadi korban kudeta dukungan AS – memulai peran barunya sebagai kepala bank pembangunan BRICS di Shanghai, peran koordinasi penting untuk Brasil, China, Rusia, India, dan Afrika Selatan, serta kemungkinan ekspansi 'BRICS plus' untuk memasukkan lebih banyak ekonomi baru di Global South.Washington telah mencoba merayu Lula sejak dia terpilih sebagai presiden. Brasil adalah ekonomi terbesar di Amerika Latin, jadi tidak bijaksana untuk tidak melakukannya. Departemen Luar Negeri telah mengeluarkan kecaman resmi terhadap perusuh sayap kanan yang menyerang kongres Brasil dengan tujuan mencegah Lula mengambil alih jabatan, pernyataannya untuk mendukung 'demokrasi Brasil' mungkin merupakan upaya untuk mengkomunikasikan bahwa AS tidak akan bekerja merusak kepresidenan Lula, seperti yang telah mereka lakukan terhadap presiden sayap kiri lainnya dari Bolivia hingga Venezuela.Karena alasan itu, Washington belum secara resmi menanggapi perjalanan Lula ke China dan pertemuan resmi yang akan datang dengan Lavrov. Namun demikian, industri rumahan 'analis' dan 'komentator' pro-AS telah mempertimbangkan dan menetapkan narasi bahwa Lula mencetak "gol bunuh diri" dengan menjangkau China dan Rusia.Situs web Infobae yang berbasis di Argentina, salah satu outlet media digital sayap kanan terbesar di wilayah tersebut, memuat artikel berjudul 'Perjalanan Lula ke China berisiko menjadi gol melawan Brasil'. Penulis mempertanyakan niat China dengan mengatakan, “Brasil, salah satu negara terkaya di dunia dalam hal bahan baku dan sumber daya alam, memiliki segalanya untuk menjadi kekuatan sendiri, tanpa bantuan kekuatan asing lainnya. Tetapi untuk melakukannya, ia harus mengatasi korupsi para politisinya dan menyerahkan manajemennya ke pengawasan yang ketat.”Outlet yang sama yang mengutuk nasionalisasi industri dan merayakan kesepakatan perdagangan bebas dengan AS tiba-tiba mengambil giliran garis keras "dunia ketiga" dan isolasionis.Yang lainnya memperingatkan Brasil agar tidak memancing kemarahan Washington. Oliver Stuenkel, yang menulis untuk Americas Quarterly – outlet yang didanai oleh perusahaan minyak Barat – baru-baru ini berkata, “Semakin banyak Lula berbicara tentang Ukraina selama kunjungannya di China ini, yang menurut persepsi Barat bukanlah aktor netral, semakin besar risiko Brasil akan dilihat di Eropa dan Amerika Serikat sebagai aktor yang lebih dekat ke Rusia daripada ke mereka.”Mungkin menjadi "aktor yang lebih dekat ke Rusia" dan lebih dekat ke China akan terbukti menjadi jalan yang lebih bermanfaat bagi Amerika Latin. Menjadi aktor yang lebih dekat dengan Washington telah menghasilkan kesepakatan perdagangan yang tidak setara, kudeta, invasi, dan banyak lagi. Perjalanan Lula ke China menunjukkan bahwa hubungan lain yang lebih setara mungkin terjadi. Tur Amerika Latin Lavrov akan menjadi kesempatan luar biasa bagi Amerika Latin untuk mengembangkannya dan mengangkat dirinya ke panggung global.[IT/AR]