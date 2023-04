Ekonom Top: AS Semakin 'Kesepian'

Larry Summers.

Islam Times - Mantan Menteri Keuangan AS Larry Summers telah memperingatkan bahwa Amerika kehilangan pengaruh global karena kekuatan lain membentuk blok perdagangan lain.

Globalisasi dan tatanan keuangan yang dipimpin Amerika memberi jalan bagi ekonomi dunia yang lebih terfragmentasi di mana kekuatan lain menyelaraskan blok perdagangan yang mengurangi pengaruh global Washington, klaim mantan Menteri Keuangan AS Larry Summers.“Ada peningkatan penerimaan akan fragmentasi, dan – mungkin bahkan lebih meresahkan – saya pikir ada perasaan yang berkembang bahwa fragmen kami mungkin bukan yang terbaik untuk diasosiasikan,” kata Summers pada hari Jumat (16/4) dalam wawancara dengan Bloomberg News.Dia membuat komentarnya setelah pertemuan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional selama seminggu di mana para kepala keuangan dilaporkan membahas upaya "membentuk kembali rantai pasokan dari China dan pesaing strategis lainnya."Summers, mantan kepala ekonom Bank Dunia yang menjadi penasihat Presiden Barack Obama dan menjabat sebagai menteri keuangan di bawah Bill Clinton, menyatakan bahwa taktik AS telah mengasingkan beberapa pemerintah.“Seseorang dari negara berkembang berkata kepada saya, 'Yang kami dapatkan dari China adalah bandara. Apa yang kami dapatkan dari Amerika Serikat adalah ceramah. Kami lebih menyukai nilai-nilai Anda daripada nilai mereka, tetapi kami lebih menyukai bandara daripada ceramah.’”Munculnya blok ekonomi yang bersaing telah dipercepat di tengah konflik Rusia-Ukraina dan kampanye sanksi yang dipimpin AS terhadap Moskow. Ketika pejabat keuangan AS dan sekutunya berkumpul di Washington, Presiden Brasil Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan menyerukan negara-negara berkembang untuk menjauh dari dolar AS. China menengahi normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran bulan lalu, sementara Rusia, Saudi, dan OPEC mengumumkan pemotongan kuota produksi minyak mereka, menandakan lebih banyak perjuangan inflasi di Barat.“Kami berada di sisi kanan sejarah – dengan komitmen kami terhadap demokrasi, dengan perlawanan kami terhadap agresi di Rusia,” kata Summers. “Tapi itu terlihat agak sepi di sisi kanan sejarah, karena mereka yang tampaknya kurang berada di sisi kanan sejarah semakin bersatu dalam berbagai struktur.”Pembuat kebijakan menghadapi tantangan yang lebih besar daripada masalah normal Bank Dunia-IMF seperti keringanan utang dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, kata Summers. Apa yang dipertaruhkan, tambahnya, adalah "apa yang akan menjadi struktur sistem yang luas."Sistem saat ini – lahir dari Perjanjian Bretton Woods 1944 yang mematok mata uang lain dengan dolar AS, kemudian dikaitkan dengan emas – berada di bawah ancaman, kata Summers.“Jika sistem Bretton Woods tidak memberikan hasil yang kuat di seluruh dunia, akan ada tantangan serius dan alternatif yang diusulkan,” tandasnya.[IT/AR]