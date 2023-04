Pertempuran Rival Sudan Masuk Hari Kelima saat Gencatan Senjata Dihentikan

IslamTimes - Pertempuran berlanjut antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) selama lima hari setelah gencatan senjata yang ditengahi internasional gagal.

Ledakan dan tembakan hebat mengguncang ibu kota Sudan pada hari Rabu (19/4), dengan saksi mengatakan orang Sudan yang putus asa dan ketakutan yang telah terjebak selama berhari-hari di rumah mereka oleh kekerasan yang berkecamuk di depan pintu mereka mulai meninggalkan rumah mereka.Gencatan senjata 24 jam seharusnya berlaku dari matahari terbenam hari Selasa (18/4) hingga matahari terbenam hari Rabu (19/4). Itu adalah upaya paling konkret untuk membuat jeda yang diharapkan dapat diperluas menjadi gencatan senjata yang lebih lama.Sebuah bangunan tempat tinggal sipil terbakar di Khartoum, Sudan, karena baku tembak antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat. Korban sipil berskala besar di Sudan sementara dua jenderal berebut kekuasaan. https://t.co/bVFFoZwmQH— Ashok Swain (@ashoswai) 19 April 2023Tentara reguler danparamiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang bersaing telah mengeluarkan pernyataan yang menuduh satu sama lain gagal menghormati gencatan senjata.Komando Tinggi Angkatan Darat mengatakan akan melanjutkan operasi untuk mengamankan ibu kota dan wilayah lainnya. Mereka menyalahkan RSF, kelompok paramiliter kuat yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai "Hemedti", karena melanggar gencatan senjata.“RSF bahkan tidak memberikan kesempatan gencatan senjata untuk berlaku,” kata Brigadir Jenderal Nabil Abdullah, juru bicara Angkatan Bersenjata Sudan dalam sebuah wawancara televisi.WHO: Lebih dari 270 Orang TewasPersatuan Dokter Sudan mengatakan bahwa setidaknya 30 orang telah tewas sejak gencatan senjata yang disepakati seharusnya mulai berlaku pada pukul 6 sore (16:00 GMT) pada hari Selasa.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pada hari Selasa bahwa bentrokan kekerasan di Sudan merenggut nyawa hampir 270 orang sementara 2.600 orang terluka.Menurut direktur jenderal WHO Dr. Tedros Ghebreysus, tiga pekerja Program Pangan Dunia termasuk di antara yang meninggal.“Saya mengutuk semua korban jiwa dan kami berdiri dalam solidaritas dengan saudara dan saudari kami di Sudan. Pertempuran terberat saat ini terjadi di Khartoum,” katanya.“Perbekalan yang didistribusikan WHO ke fasilitas kesehatan, sebelum eskalasi konflik baru-baru ini, sekarang sudah habis. Rumah sakit di Khartoum yang menerima warga sipil yang terluka melaporkan kekurangan tenaga medis dan persediaan medis untuk menyelamatkan jiwa,” tambah Ghebreysus.Sementara itu, kementerian kesehatan Sudan telah memperingatkan tentang memburuknya situasi perawatan kesehatan di negara itu sejak bentrokan pecah pada hari Sabtu (15/4).Dalam sebuah pernyataan di Twitter, kementerian mengatakan bahwa sektor kesehatan masyarakat di ibu kota, Khartoum, berada di ambang "kehancuran total" karena 16 rumah sakit sekarang benar-benar tidak berfungsi.[IT/r]