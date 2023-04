Setelah Laporan WP, Presiden Meksiko Menuduh Pentagon Memata-matai 

IslamTimes - Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador menuduh Pentagon memata-matai pemerintahnya dan berjanji akan membatasi informasi dari angkatan bersenjata negara itu pada hari Selasa, menyusul laporan Washington Post berdasarkan dokumen intelijen AS yang bocor.

“Kami sekarang akan melindungi informasi dari Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan karena kami menjadi target mata-mata Pentagon,” kata Lopez Obrador pada konferensi pers hariannya.The Post melaporkan pada hari Sabtu (15/4) bahwa penilaian militer AS yang bocor telah menemukan bahwa sekretaris Angkatan Laut Meksiko memerintahkan para pejabat untuk membatasi kerja sama mereka dengan Angkatan Darat Meksiko, di tengah frustrasi atas kemungkinan bahwa Angkatan Darat akan mengambil kendali wilayah udara negara itu.Namun, Post mencatat bahwa tidak ada indikasi bahwa informasi tersebut berasal dari penyadapan atau penyadapan dari otoritas Meksiko.Penilaian tersebut merupakan bagian dari kumpulan besar dokumen intelijen AS yang sangat rahasia yang diduga dibocorkan oleh anggota Massachusetts Air National Guard ke grup obrolan Discord online.López Obrador membidik Badan Penegakan Narkoba AS [DEA] pada hari Selasa (18/4), menuduh badan tersebut "memberi tahu" organisasi media Meksiko dalam upaya untuk "melemahkan kami secara politik".[IT/r]